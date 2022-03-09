16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директор "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов: В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются "Ростелеком" на базе ПГУТИ открыл опорный пункт национального киберполигона 296 компаний в Самарской области подверглись атаке программ-шифровальщиков в 2021 году Руководитель Проектного офиса цифрового развития и его команда покинули организацию Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре

ИТ Транспорт и связь

Директор "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов: В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются

Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Алексей Павлов, директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар", рассказал о кибератаках на российские сайты/

"После начала спецоперации на Украине было ожидаемо, что хактивисты будут проявлять повышенный интерес к инфраструктуре российских компаний и госструктур. Было понятно, что первой волной пойдут массовые DDoS-атаки и взломы периметров веб-сайтов. Практически сразу (24-26 февраля) мы наблюдали кратный рост числа DDoS-атак, причем емкость некоторых из них превышала 750 Гбит/с (это верхняя планка фиксируемых ранее атак на сети "Ростелекома")", — заявил Алексей Павлов.

По его словам, уровень атакующих в большинстве случаев был относительно невысоким: они использовали наиболее доступные инструменты и наносили быстрые удары без тяжелых длительных последствий. Огромным плюсом для отечественных организаций стала открытая позиция российских ИБ-компаний, которые обеспечивали защиту в том числе на безвозмездной основе.

"Теперь есть вероятность более точечных ударов по критической информационной инфраструктуре. Такие атаки отличает более длительный этап подготовки (иногда до нескольких месяцев) и разведки, проникновения и закрепления внутри инфраструктуры жертвы", — считает специалист.

По его мнению, вероятность того, что появятся новые виды атак, высокая. Волна массовых атак постепенно сходит на нет и хакеры наверняка будут атаковать более целенаправленно, используя новое вредоносное ПО и дорабатывая существующие инструменты.

"В целом российская ИТ-сфера готова отразить атаки хакеров, все зависит от киберготовности отрасли, конкретной компании и организации. Наши отчеты, тестирования на проникновение, расследования уже произошедших инцидентов показывают, что многие компании уязвимы или заражены каким-то семейством вирусов, чем могут воспользоваться злоумышленники, — говорит Алексей Павлов. — Но в то же время мы видим, что абсолютно все отрасли испытывают потребность в инвестициях в сферу информационной безопасности. По нашей оценке, в 2021 г. рынок ИБ вырос примерно на 8%. Это говорит о том, что в целом российские компании стремятся повысить уровень кибербезопасности — в том числе закрыть уязвимости на своих периметрах и установить более совершенные средства защиты.
В условиях увеличения числа кибератак востребованность специалистов в сфере информационной безопасности будет только расти, поэтому мы приняли ряд мер, направленных на их привлечение. Мы отменили испытательный срок при приеме сотрудников на работу. Комплекс действий по повышению привлекательности работы в ИТ обнародовало и правительство. В перспективе эти усилия сыграют свою положительную роль в решении кадрового вопроса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3