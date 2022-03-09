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"Единая Россия" разработала меры поддержки образования и науки в условиях санкций

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Меры поддержки науки и образования представили на заседании комиссии "Единой России" по образованию и науке, которое прошло 5 марта. С их учетом будет актуализирована стратегия научно-технологического развития страны — это обеспечит повышение устойчивости российской экономики и преодоление долгосрочных последствий санкций.

Фото: samara.er.ru

Как сообщила глава комиссии, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, в первую очередь, для поддержки научных и образовательных учреждений необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки в текущих условиях. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых.

"Единой России" во взаимодействии с экспертами необходимо снимать все барьеры, отказываться от бюрократических процедур. Конечно, речь может идти лишь о временных мерах на период до стабилизации ситуации", — пояснила она.

Также необходимы новые каналы поставки из стран, которые не присоединились к санкциям, уверена глава партийной комиссии по образованию и науке. Для них могут быть введены краткосрочные займы со ставкой 3%.

"Основное решение здесь может быть только одно — эффективное импортозамещение, в том числе в сфере научного приборостроения", — подчеркнула Елена Шмелева.

Для укрепления финансово-экономического положения вузов предлагается установить для вузов "нулевую" ставку по налогу на прибыль, а также оказать господдержку в виде субсидирования ставки по образовательным кредитам.

"Отдельный вопрос — доступность отечественного программного обеспечения для организации как минимум учебного процесса. На наш взгляд, необходимо за счет господдержки обеспечить российские вузы доступом к этим решениям", — подчеркнула Елена Шмелева.

Еще один блок инициатив — поддержка развития инновационных экосистем. В этой связи предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям. В частности, в рамках госзакупок ИТ-продуктов, выплачивать 50-процентную предоплату ИТ-компаниям с долей локализации более 50%. Так они будут обеспечены средствами для текущей деятельности и развития.

Также комиссия "Единой России" предложила ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки — эту инициативу поддержал Рособрнадзор. Как сообщил глава ведомства Анзор Музаев, в ближайшее время выйдет распоряжение о приостановке проверок.

"Сегодня очень важно создать систему поддержки каждому учителю, особенно тем педагогам, кто испытывает какие-то затруднения в работе или стремится углубить свои знания, усовершенствовать навыки. Педагоги очень нуждаются в методической помощи, им необходима поддержка в реализации новых образовательных программ, помощь в освоении современных средств обучения детей. Для повышения качества образования необходимы современные школы с удобными классами, доступ к высокоскоростному Интернету, внедрение цифровых технологий, у учителей должна быть возможность для постоянного профессионального роста", — считают активисты партийного проекта "Новая школа" в Самарской области.

"Единой Россией" вместе с экспертами ОНФ, Российского исторического общества и региональных образовательных центров, которые работают по модели "Сириуса", был разработан план оперативных действий по образованию детей беженцев. Он предусматривает социокультурную адаптацию, работу с детьми педагогов и психологов, а также специальные программы, чтобы повысить качество подготовки детей по ключевым дисциплинам.

Все инициативы были поддержаны участниками заседания, в том числе представителями научного сообщества, высших учебных заведений и главами ряда регионов — секретарей региональный отделений "Единой России". Они будут проработаны и направлены в правительство.
 
 

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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