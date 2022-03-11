Начаты строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей будущей станции метро "Театральная"

В четверг, 10 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре.
Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, директор государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" Михаил Асеев, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители проектной организации.
Напомним, в сентябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации было одобрено предоставление нашему региону средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10,369,9 млн рублей. Планируется, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено.
"В настоящее время активно ведется разработка проектно-сметной документации, отклонений от графика нет. Решается вопрос замены импортных материалов, это сейчас актуально. Темпы работы нам нужно максимально ускорять", - подчеркнул первый вице-губернатор.
Проектированием проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО "Волгатрансстрой-Проект". Уже разработана документация по выносу инженерных сетей из зоны строительства. ПСД направлена на экспертизу проекта. Плановый срок получения положительного заключения - апрель текущего года.
Продолжаются работы подготовительного этапа с целью строительства объекта. Учитывая специфику строительства метрополитена, до начала работ основного этапа предусматривается продолжительный по времени подготовительный период, включающий в себя переустройство инженерных коммуникаций и подготовку строительной площадки.
В настоящее время строители завершили демонтаж контактных сетей, планируется приступить к работам по переносу коммуникаций. Параллельно стартовало обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. По его результатам в зависимости от технического состояния будет определена необходимость выполнения компенсационных мероприятий в зоне влияния либо принято решение о переселении граждан. Завершить указанные мероприятия планируется в третьем квартале текущего года.
Станция "Театральная" служит конечной и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции будет произведено открытым способом, но основную проходку тоннелей выполнят закрытым способом, что позволит минимизировать перекрытие улиц и тем самым сократить неудобства для жителей города.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.