Начаты строительно-монтажные работы по выносу инженерных сетей будущей станции метро "Театральная"

В четверг, 10 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, директор государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства" Михаил Асеев, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители проектной организации.

Напомним, в сентябре 2021 года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации было одобрено предоставление нашему региону средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета в объеме 10,369,9 млн рублей. Планируется, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено.

"В настоящее время активно ведется разработка проектно-сметной документации, отклонений от графика нет. Решается вопрос замены импортных материалов, это сейчас актуально. Темпы работы нам нужно максимально ускорять", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Проектированием проектно-сметной документации строительства метрополитена занимается ООО "Волгатрансстрой-Проект". Уже разработана документация по выносу инженерных сетей из зоны строительства. ПСД направлена на экспертизу проекта. Плановый срок получения положительного заключения - апрель текущего года.

Продолжаются работы подготовительного этапа с целью строительства объекта. Учитывая специфику строительства метрополитена, до начала работ основного этапа предусматривается продолжительный по времени подготовительный период, включающий в себя переустройство инженерных коммуникаций и подготовку строительной площадки.

В настоящее время строители завершили демонтаж контактных сетей, планируется приступить к работам по переносу коммуникаций. Параллельно стартовало обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. По его результатам в зависимости от технического состояния будет определена необходимость выполнения компенсационных мероприятий в зоне влияния либо принято решение о переселении граждан. Завершить указанные мероприятия планируется в третьем квартале текущего года.

Станция "Театральная" служит конечной и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции будет произведено открытым способом, но основную проходку тоннелей выполнят закрытым способом, что позволит минимизировать перекрытие улиц и тем самым сократить неудобства для жителей города.