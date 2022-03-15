"Единая Россия" поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса

"Единая Россия" передала беженцам с Донбасса более 2 тыс. т гуманитарной помощи. Еще 400 т продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР. Также партия развернет в Донецке и Луганске гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся.

"Надо максимально сконцентрироваться на помощи людям. Мы направим продукты питания, теплые вещи, бытовую технику и будем делать все необходимое, пока не вернется нормальная жизнь", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии.

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. Партия уже направила бригады медиков для помощи в республиканских госпиталях - эта работа продолжается. Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. "Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады", - сообщил Андрей Турчак.

"Единая Россия" отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

"На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс", - отметил секретарь генсовета партии.

Он также сообщил, что на помощь жителям народных республик "Единая Россия" собрала средства в размере более 120 млн рублей. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

Помимо этого, секретарь Генсовета призвал заранее подготовиться к оказанию помощи жителям Мариуполя, где еще на прошлой неделе началась "настоящая гуманитарная катастрофа". В ближайшее время город будет освобожден, уверен Андрей Турчак.

"После освобождения города потребуются колоссальные ресурсы. Речь идет о сотнях тысяч жителей. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз на такое количество людей. В первую очередь речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Подготовить автобусы для эвакуации, поскольку город сильно пострадал в результате боев. И нужно сформировать волонтерские бригады медиков и ремонтные, чтобы сразу после зачистки при первой возможности максимально оперативно завезти все в город и оказать помощь", - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Чуприян поблагодарил "Единую Россию" за оказанную помощь.

"Единая Россия" собрала 60% всей гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Из 3,7 тыс. т груза, который мы собрали, почти 60% отправила "Единая Россия". Благодаря партии более 2,5 тыс. т уже доставлено", - сказал он.

Отметим, что первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили 21 февраля. 22 февраля груз был доставлен в Ростов-на-Дону. Груз до Ростова-на-Дону сопровождали депутаты фракции "Единой России" Александр Живайкин, Дмитрий Холин и руководитель штаба "Молодой гвардии" Антон Родионов.

"Сейчас к отправке готовится очередная партия гуманитарного груза с продуктами и строительными материалами. Стройматериалы жизненно необходимы на тех территориях, где уже есть возможность приступить к мирной жизни. На Донбассе требуется восстанавливать разрушенные дома, школы, учреждения культуры, промышленные объекты. На 18 марта мы запланировали отправку шести машин с гуманитарным грузом", - рассказал координатор волонтерского центра партии в Самарской области Антон Родионов, и.о. руководителя "Молодой гвардии Единой России".

Напомним, первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили в Ростовскую область 21 февраля, начался активный сбор гуманитарной помощи. Второй транш в помощь жителям Донбасса ушел 6 марта - почти 40 т продуктового груза отправлено из Тольятти.

К отправке готовится очередная партия гуманитарного груза - продовольствие и строительные материалы.