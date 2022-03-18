Из Самары 100 тонн гуманитарного груза отправлены в помощь жителям Донбасса

Пять грузовиков по 20 тонн с продуктами от местных сельхозпроизводителей и стройматериалами отправятся с площади Куйбышева в Самаре в Крым и в Ростов-на-Дону. Старт автоколонне дал секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров.

В грузовиках продукты и строительные материалы, которые так необходимы жителям Донбасса, особенно на тех территориях, где уже есть возможность приступить к возвращению к мирной жизни.

Тонна питьевой бутилированной воды, 3 тонны растительного масла от сельхозпредприятия "Василина" из Пестравского района и 36 тонн муки из Большой Черниговки — этот груз уже ждут в пунктах временного размещения жителей в Ростовской области и Крымской республике, как и строительные материалы.

Активисты волонтерского центра партии "Единая Россия" помогали в сборе гуманитарного груза и пришли проводить его в Донбасс.

"Все мы видим, что происходит. Непрекращающиеся обстрелы в Луганской народной республике, в Донецке. Поможем, обязательно поможем, и не раз. Сколько потребуется", — отметил глава региона, поблагодарив волонтеров и неравнодушных представителей регионального бизнес-сообщества за помощь гражданам ДНР и ЛНР.

Дмитрий Азаров пригласил волонтеров на концерт-митинг "Русская весна", который проходит сегодня в Самаре: "Увидимся там, и продемонстрируем всему миру единство и сплоченность в нашей борьбе за мир, по защите мирных граждан".

С ним солидарен руководитель автотранспортной компании Вячеслав Лебедев, партнер волонтерского центра "Единой России": "Жителям Донбасса необходима наша поддержка. Этот груз — наша рука помощи тем людям, тем жителям ЛНР и ДНР, которые остались без жилья, без средств к существованию, живут в пунктах временного размещения".

"Я уже отвозил гуманитарный груз в прошлый раз. Доставили вовремя, доехали без происшествий. В Ростове-на-Дону нас встречали как героев. Сотни волонтеров, десятки машин, и каждый готов помочь и поддержать. Я горжусь, что самарцы — такой добрый и чуткий народ, что не оставляют без внимания своих братьев на Донбассе", — рассказывает водитель Станислав Манафов.

Сразу после отправки груза глава региона Дмитрий Азаров и актив Самарского регионального отделения партии приняли участие в митинге-концерте "Русская весна", посвященном 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в ледовом Дворце спорта.

Ранее в областной столице на площади возле Дворца спорта прошел флешмоб #СвоихНеБросаем. Более 200 представителей общественных и молодежных организаций Самарской области выстроились в Z-символ, держа над головой шарфы и таблички цвета георгиевской ленточки. В ключевых точках буквы в руках участников флешмоба — флаги Самарской области, ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.

Напомним, что первый гуманитарный груз самарские единороссы отправили 21 февраля в Ростовскую область. В составе 20 т груза — средства гигиены, товары первой необходимости, продукты питания и бытовая техника. Груз до Ростова-на-Дону сопровождали депутаты фракции "Единой России" и руководитель штаба "Молодой гвардии".22 февраля груз был доставлен в Ростов-на-Дону.