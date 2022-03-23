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ЛДПР обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить поставки энергоресурсов в недружественные страны Из Самары 100 тонн гуманитарного груза отправлены в помощь жителям Донбасса "Единая Россия" просит изменить условия субсидирования хлебопекарной промышленности Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд социально значимых законопроектов Жители Самарской области подготовили более 400 писем и 200 рисунков российским военным в знак поддержки

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ЛДПР обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить поставки энергоресурсов в недружественные страны

МОСКВА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ЛДПР призвала президента РФ Владимира Путина остановить поставки энергоресурсов в недружественные страны. Об этом в среду, 23 марта, заявил первый зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы, депутат от фракции ЛДПР, самарский строитель и бизнесмен Владимир Кошелев.

Фото: Архив «ВН»

"Фракция ЛДПР считает, что руководство Евроатлантического альянса сегодня не просто поддержало откровенный нацизм на Украине, но и развернуло против России масштабную финансовую войну, направленную на геноцид русского народа. В свое время Владимир Путин рассказал, чему его научила ленинградская улица: если драка неизбежна, то надо бить первым. Поэтому мы считаем необходимым остановить все поставки в страны, которые поддержали антироссийские санкции, всех энергоресурсов и сырья", - заявил депутат.

Он выразил уверенность, что после принятия этих мер "в этих странах возникнет массовая остановка производств, резко поднимутся цены, начнется безработица, начнут падать акции, в которые так привыкли вкладываться американские и европейские инвесторы. И мы убеждены, что народы сменят антироссийских политиков на политиков здравого смысла".

"После этого мы будем готовы восстановить наши поставки, но для этого мы должны будем ввести новую электронную валюту. Это цифровой золотой рубль, который будет полностью обеспечен золотовалютными резервами России, ее торговым, промышленным и сырьевым потенциалом. И мы полностью откажемся от торговли за евро и доллары", - считает Владимир Кошелев.

Соответствующее предложение фракция намерена направить президенту РФ Владимиру Путину.

Владимир Кошелев - председатель совета директоров "Корпорация Кошелев" - известен по реализации проекта комплексной малоэтажной жилой застройке в Красноглинском районе Самары и Волжском районе области - "КОШЕЛЕВ-проект". С 2012 г. аналогичный проект реализуется в Калуге. Также ведется освоение площадки под жилищное строительство в Сергиевом Посаде Московской области. Кроме того, корпорация построила гостиницы в Самаре, Саранске и Ульяновске.

 

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