Жители Мариуполя могут получить еду в центре гумпомощи ЕР

В центре гуманитарной помощи "Единой России" жители Мариуполя могут получить необходимую поддержку. Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту.

Как сообщает сайт ER.ru, с жителями Мариуполя, других сел и городов, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооруженных формирований Украины, встретился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Они посетили ПВР в поселке Володарское. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек.

"В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда", — подчеркнул секретарь генсовета "Единой России", отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

В свою очередь, Денис Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдет рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий.

"Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа", — сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер один — восстановить хозяйство.

"Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим", — подчеркнул Андрей Турчак.

Денис Пушилин отметил, что в первую очередь нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики и освобождены, из них уже люди могут выехать.

"У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая", — сказал глава ДНР.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, он подчеркнул — как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населенных пунктов начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

"Задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации", — рассказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. "Такова нацистская идеология с учетом большого количества оружия на руках", — сказал глава ДНР.