Самарские единороссы поздравили работников культуры и театра с профессиональными праздниками

В минувшие выходные депутаты всех уровней и активисты партии "Единая Россия" чествовали деятелей культуры и искусства.

Вице-спикер Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин поздравил работников культуры в социальных сетях: "С праздником всех: актеров, певцов, библиотекарей, художников, писателей, поэтов, сотрудников Домов культуры — всех тех, кто наполняет нашу жизнь красками! Здоровья Вам, друзья! Вдохновения и новых, интересных проектов!"

Традиционно своих земляков -работников культуры и театра в каждом муниципальном районе поздравили активисты местных отделений партии "Единая Россия". В сельских районах дом культуры — сосредоточие культурных ценностей: здесь располагаются библиотеки, работают народные и самодеятельные коллективы, творческие кружки для детей и взрослых, собираются клубы по интересам.

Секретарь местного отделения Похвистневского района Лилия Пантелеева совместно с депутатами, учащимися средней школы им. Н. С. Доровского поздравили работников культуры с профессиональным праздником, вручили им благодарственные письма и сладкие подарки. В Кинель-Черкассах с профессиональным праздником поздравили ветеранов культуры, тех, кто посвятил этой сфере немало лет своей жизни.

В Новокуйбышевске партийцы посетили театр "Время тайн", который более тридцати лет радует горожан талантливыми, живыми и удивительно вдохновляющими постановками. Слова благодарности театру, его создателям и режиссерам — Андрею и Ларисе Юниным — адресовала исполнительный секретарь местного отделения партии Ирина Морозова.

Местное отделение партии Ленинского района Самары поздравили работников культыр и деятелей искусства на "капустнике" в театре "Самарская Площадь". Там собрались все муниципальные театры города со своей концертной программой.

"Мы с радостью стремимся из будничной повседневности навстречу фантастическому миру ярких и высоких чувств, бурных страстей и благородных стремлений, чтобы вновь и вновь полюбоваться вечно юными Ромео и Джульеттой, посмеяться вместе с находчивым, остроумным Фигаро или над незадачливым городничим. Часто актерский путь труден и тернист, но всё же это — радостное творчество для тех, кто влюблён в своё дело. Ведь актер — это не просто профессия, а раз и навсегда избранная форма бытия и, прежде всего, — любовь к сцене и зрителям", — поделился впечатлениями депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Его коллега по региональному парламенту Светлана Ильина рассказала о конкурсе: "Каждый театр представил на конкурс свой пирог с капустой. Строгое жюри определило победителя — кукольный театр "Лукоморье". Остальные участники конкурса разделили почетное 2 место. Победителю вручили приз: комплект одежды для повара и трехлитровую банку квашеной капусты. А призеры получили по вилку капусты", — рассказала депутат.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев вручил ряд благодарственных писем работникам муниципальных учреждений сферы культуры. отметил важность культуры в жизни города. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в стенах ДК "Октябрь" в поселке Мехзавод.