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"Единая Россия" и "Белая Русь" подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" и "Белая Русь" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом в преддверии Дня единения народов России и Беларуси поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

Фото: samara.er.ru

"Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".

Андрей Турчак также отметил важность участия "Единой России" и "Белой Руси" в реализации 28 союзных программ по интеграции. В свою очередь, Геннадий Давыдько отметил значимость экономической интеграции двух государств.

"Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы", - констатировал он.

Напомним, 24 июня 2019 года состоялось подписание протокола о консультациях между "Единой Россией" и РОО "Белая Русь". Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения.

 

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Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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