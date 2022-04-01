"Единая Россия" и "Белая Русь" подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом в преддверии Дня единения народов России и Беларуси поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

"Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".

Андрей Турчак также отметил важность участия "Единой России" и "Белой Руси" в реализации 28 союзных программ по интеграции. В свою очередь, Геннадий Давыдько отметил значимость экономической интеграции двух государств.

"Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы", - констатировал он.

Напомним, 24 июня 2019 года состоялось подписание протокола о консультациях между "Единой Россией" и РОО "Белая Русь". Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения.