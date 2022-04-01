В феврале и марте в губернию приехали почти 1,5 тысячи жителей Донбасса. Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Самарскую область в ночь с 24 на 25 февраля.

На железнодорожную станцию в Тольятти приехали 266 жителей ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей.

Второй поезд приехал 27 марта - 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка. На перроне их встречал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Третий поезд 28 марта привез 445 переселенцев из Донбасса. Их разместили в гостиницах, санаториях и на базах отдыха Волжского и Ставропольского районов, а также Тольятти.

31 марта в Самарской области встретили четвертый спецпоезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Состав привез 449 человек, в том числе более ста детей - все жители Мариуполя. Их встречали волонтеры, медики, сотрудники МЧС и социальных служб.

"Сразу встречаем людей и стараемся не только окружить их заботой, но и выяснить сразу, в чем есть острая необходимость. Уже знаем, что именно людям понадобится в первую очередь", - рассказывают волонтеры.

Среди встречающих - председатель "социального" комитета Самарской губернской Думы, депутат фракции "Единой России" Марина Сидухина.

"В моем депутатском округе - в поселке Безенчук - были размещены 133 вынужденных переселенца. Встречать и сопровождать прибывших помогли волонтеры. Они раздавали теплые пледы, чтобы люди не замерзли, сопровождали в автобусы, помогали с сумками. Я встречала вновь прибывших на станции, смотрела, как их разместили, пообщалась лично с некоторыми из них. Несмотря на всю тяжесть пережитого, люди растаяли от заботы волонтеров, социальных работников. Отмечают, что очень вкусно кормят, - многие из них долгое время не кушали свежевыпеченного хлеба", - поделилась впечатлениями Марина Сидухина.

Ряд пунктов временного размещения пришлось доукомплектовать необходимой бытовой техникой: холодильниками и телевизорами, микроволновыми печами и стиральными машинками. Были закуплены гладильные доски и утюги, когда оказалось, что в этом существует необходимость, рассказали в Самарском реготделении партии.

Продукты питания, одежду и обувь, средства гигиены, детское питание и памперсы, канцтовары и школьные принадлежности неравнодушные самарцы приносят в пункты сбора гуманитарной помощи, которые есть в каждом муниципалитете. Все, что собрано, волонтеры описывают, сортируют, передают в пункты временного размещения.

Напомним, сейчас в ПВР Самарской области находится более 1,5 тыс. беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе почти 400 детей. Им оказывается своевременная врачебная помощь, обеспечены питание и досуг. Решаются вопросы их трудоустройства и приема детей в школы, детские сады и даже на бюджетные отделения самарских вузов.