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Депутаты "Единой России" доставили бутилированную воду и продукты в пункт временного размещения в Самаре

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Единороссы продолжают добрую традицию и поддерживают гостей области, оказавшихся в тяжелой ситуации. Вице-спикер регионального парламента Марина Антимонова в ходе визита пообщалась с людьми и директором пункта временного размещения на базе отдыха "Дубки". Это позволило выявить индивидуальные потребности переселенцев и оперативно разрешить их вопросы.

Фото: samara.er.ru

Депутат рассказала, что у людей уже улучшается настроение, они начинают приходить в себя, рассказывать о себе. Для их комфортного пребывания депутаты делают все возможное. В том числе обеспечивают их лекарствами, продуктами и вещами.

"Мы понимаем, что человеческая жизнь продолжается и возникают какие-то индивидуальные проблемы. Поэтому сегодня наши коллеги, депутаты Губернской думы, городской думы организовали доставку питьевой воды, она нужна постоянно. Сейчас в связи со сменой сезона появилась потребность в одежде, обуви. Есть вопросы по стоматологической помощи. Обсудим это с минздравом и поговорим с докторами и стоматологами. С коллегами мы договорились - каждый возьмет свое направление", - разъяснила вице-спикер.

Сегодня депутаты сопроводили две фуры до пункта временного размещения на базе отдыха "Дубки", которые привезли вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР печенье, чай, кофе, сахар и бутилированную воду. Вещи вынужденным переселенцам помогли доставить депутаты "Единой России" Евгений Никитчук, Иван Мотынга, Денис Купцов, Денис Нурсафин, Максим Турченко, а также волонтеры.

"Я координатор данного пункта временного размещения. Нам постоянно поступают списки, и мы в индивидуальном порядке их отрабатываем. Мы продолжаем делать все, чтобы люди были довольны и ни в чем не нуждались. Безусловно, это важная поддержка. Очень радует, что многие откликнулись на призывы поддержки", - рассказал депутат-единоросс Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

О своем пребывании в пункте временного размещения рассказала Светлана Шуховцова из Донецка. Она приехала сюда с внучкой и невестой сына, сын остался в Донецке.

"Я приехала 25 февраля. Здесь тихо, спокойно. Приняли очень хорошо - я даже не ожидала. Очень хорошо. Я настолько благодарна людям, что вот так встретили", - рассказывает Светлана.

Напомним, на территории Самарской области сейчас работает 16 пунктов временного размещения. Там находится более 1600 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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