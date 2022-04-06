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Самарские парламентарии помогают вынужденным переселенцам из Мариуполя

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 апреля, заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин и депутат областного парламента Олег Гладунов посетили пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Безенчуке.

Прибывших из Донбасса разместили в общежитии, подведомственном министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Его помогли обустроить силами местной администрации и волонтеров.

Депутаты подарили от фракции "Единая Россия" необходимую бытовую технику - холодильник, водонагреватели и продукты питания.

"Депутаты нашей фракции в ежедневном режиме курируют пункты временного пребывания людей, прибывших из ДНР и ЛНР. Вместе с федеральными и областными властями помогаем всем, кто прибывает в Самарскую область, решать жилищные, бытовые вопросы и трудоустроиться на местных предприятиях. В беде своих не бросаем!" - отметил Александр Живайкин.

В общежитии Безенчука разместилось 133 человека, в большинстве своем - дети, даже грудного возраста. Некоторым переселенцам уже оказывается стационарная медицинская помощь, несколько женщин и детей посещают местную поликлинику. Школьники после долгого перерыва приступили к занятиям, а одна студентка планирует продолжить обучение в Тольятти.

Ольга Шабашева и Марина Пыльнева приехали из Мариуполя: одна работала экономистом, другая - кондитером. Только в России они перестали слышать звуки рвущихся снарядов. "Мы благодарны Самарской земле за теплый прием, за то, что не оставили нас в трудное время и делитесь с нами как с родными. Хочу обратиться к своим землякам, оставшимся в Мариуполе. Держитесь! Нам помогает Великая Россия!" - сказала Марина Пыльнева.

К депутату регионального заксобрания Александру Живайкину с просьбой помочь устроиться на работу обратился житель Мариуполя Александр Урвачев, электромонтер по профессии. Вопросы трудоустройства подробно обсудили на совещании с участием главы муниципального района Безенчукский Владимира Аникина и руководителей сельскохозяйственных предприятий, рассказавших о возможных вакансиях и вариантах трудоустройства.

Александр Живайкин и представители местной администрации ответили на самые актуальные для вынужденных переселенцев вопросы. Это, например, оформление временной регистрации, медицинское обслуживание, восстановление утраченных документов.

Депутаты фракции продолжат работу по организации гуманитарной помощи вынужденным переселенцам, прибывшим в регион.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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