Дмитрий Азаров: В этот сложный исторический момент люди проявляют сплоченность и поддерживают президента страны

В четверг, 7 апреля, в Самаре состоялось расширенное заседание регионального оргкомитета "Победа" под председательством Дмитрия Азарова. Центральной темой заседания стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и подведение итогов патриотической работы по сохранению исторической памяти в 2021 году.

В ходе своего выступления глава региона поднял тему проходящей сейчас на Украине спецоперации. Он заявил, что сегодня наши воины-защитники вновь спасают Родину и мир от нацизма.

"Еще недавно мы и представить себе не могли, что вновь, как и во время Великой Отечественной войны, придется изгонять нацистов из Донбасса, из Украины. Мы с вами долго верили в то, что у нашей страны нет врагов, все страны являются нашими партнерами", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что мы как великая суверенная страна, просто обязаны защитить наших соотечественников от откровенного геноцида.

"У каждого гражданина есть один выбор: либо ты со своей страной, либо с врагом. Третьего не дано. Такой же выбор стоял перед нашими людьми во время нашествия нацистов в 1941 году", - напомнил он.

Для Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" патриотическая работа всегда являлась одним из приоритетных направлений деятельности. Проектом, объединяющим все партийные и общественные инициативы в данной сфере, служит федеральный партийный проект "Историческая память".

Напомним, в 2021 году на субботники, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, вышли 7900 единороссов. Особое внимание во всех муниципалитетах - к мемориальным комплексам в память о героях войны, могилам фронтовиков и павших воинов. Более 200 площадок в регионе приведены в порядок.

Сейчас стартовал месячник благоустройства во всех 45 муниципалитетах Самарской области. Каждое местное отделение партии традиционно определяет для себя перечень объектов - мемориалов, обелисков, мест воинской памяти для проведения партийного субботника на территории действия каждого отделения "Единой России" в апреле и мае 2022 года.

Организовано шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, к сожалению, их в регионе осталось всего 427 человек. За каждым ветераном закреплены депутаты различного уровня, обеспечен личный контакт депутатов с ветераном и его родственниками.

В 2021 году, несмотря на пандемию и эпидограничения региональным отделением партии были проведены более 3,5 тыс. онлайн-акций патриотической направленности: "Звонок ветерану", "Палисадник Победы", "Окна Победы", "Двор, где живет ветеран", "Голос Победы", "Парад у дома ветеранов", "Письмо ветерану" и другие).

В 2022 году будет продолжена серия традиционных патриотических мероприятий и акций, среди которых одним из центральных событий станет "Диктант Победы", который пройдет 3 сентября. За три года в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых более 100 тысяч - жители Самарского региона. В 2022 году предлагается увеличить количество уникальных площадок международного исторического диктанта.

И наконец, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, важным патриотическим мероприятием этого года должен стать Парад Победы 9 мая 2022 года и акция "Бессмертный полк".

9 Мая 2022 года в параде на площади Куйбышева в Самаре примут участие 1834 человека, 616 из них - действующие военные. Также зрители увидят 22 единицы специализированной техники и несколько вертолётов и самолетов в воздушной части парада.

Кроме того, официальное возложение цветов в честь праздника состоится 6 и 9 мая. Все желающие смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине".