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Дмитрий Азаров: В этот сложный исторический момент люди проявляют сплоченность и поддерживают президента страны

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 апреля, в Самаре состоялось расширенное заседание регионального оргкомитета "Победа" под председательством Дмитрия Азарова. Центральной темой заседания стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и подведение итогов патриотической работы по сохранению исторической памяти в 2021 году.

Фото: samara.er.ru

В ходе своего выступления глава региона поднял тему проходящей сейчас на Украине спецоперации. Он заявил, что сегодня наши воины-защитники вновь спасают Родину и мир от нацизма.

"Еще недавно мы и представить себе не могли, что вновь, как и во время Великой Отечественной войны, придется изгонять нацистов из Донбасса, из Украины. Мы с вами долго верили в то, что у нашей страны нет врагов, все страны являются нашими партнерами", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что мы как великая суверенная страна, просто обязаны защитить наших соотечественников от откровенного геноцида.

"У каждого гражданина есть один выбор: либо ты со своей страной, либо с врагом. Третьего не дано. Такой же выбор стоял перед нашими людьми во время нашествия нацистов в 1941 году", - напомнил он.

Для Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" патриотическая работа всегда являлась одним из приоритетных направлений деятельности. Проектом, объединяющим все партийные и общественные инициативы в данной сфере, служит федеральный партийный проект "Историческая память".

Напомним, в 2021 году на субботники, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, вышли 7900 единороссов. Особое внимание во всех муниципалитетах - к мемориальным комплексам в память о героях войны, могилам фронтовиков и павших воинов. Более 200 площадок в регионе приведены в порядок.

Сейчас стартовал месячник благоустройства во всех 45 муниципалитетах Самарской области. Каждое местное отделение партии традиционно определяет для себя перечень объектов - мемориалов, обелисков, мест воинской памяти для проведения партийного субботника на территории действия каждого отделения "Единой России" в апреле и мае 2022 года.

Организовано шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, к сожалению, их в регионе осталось всего 427 человек. За каждым ветераном закреплены депутаты различного уровня, обеспечен личный контакт депутатов с ветераном и его родственниками.

В 2021 году, несмотря на пандемию и эпидограничения региональным отделением партии были проведены более 3,5 тыс. онлайн-акций патриотической направленности: "Звонок ветерану", "Палисадник Победы", "Окна Победы", "Двор, где живет ветеран", "Голос Победы", "Парад у дома ветеранов", "Письмо ветерану" и другие).

В 2022 году будет продолжена серия традиционных патриотических мероприятий и акций, среди которых одним из центральных событий станет "Диктант Победы", который пройдет 3 сентября. За три года в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых  более 100 тысяч - жители Самарского региона. В 2022 году предлагается увеличить количество уникальных площадок международного исторического диктанта.

И наконец, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, важным патриотическим мероприятием этого года должен стать Парад Победы 9 мая 2022 года и акция "Бессмертный полк".

9 Мая 2022 года в параде на площади Куйбышева в Самаре примут участие 1834 человека, 616 из них - действующие военные. Также зрители увидят 22 единицы специализированной техники и несколько вертолётов и самолетов в воздушной части парада.

Кроме того, официальное возложение цветов в честь праздника состоится 6 и 9 мая. Все желающие смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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