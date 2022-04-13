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Нефтехимия ТЭК

Проекты ТОАЗа получили 4 медали на международном салоне изобретений и инноваций "Архимед-2022"

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, представил свои патентные разработки на международном салоне "Архимед-2022". Инновации завода получили две золотые и две серебряные медали.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

XXV международный салон изобретений и инноваций проходил в Москве. На нем были представлены свыше 600 проектов от 225 участников из 20 государств, среди которых Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, страны Восточной Европы.

На международном салоне ТОАЗ представлял начальник отдела стандартизации и сертификации Сергей Афанасьев. По приглашению руководства Роспатента он выступил с докладом, чтобы поделиться опытом изобретательской деятельности на нашем предприятии.

Тольяттиазот представил на суд жюри четыре проекта, два из которых — инновационные. Это эластичные гелевые составы для очистки трубопроводов от отложений и способ получения нового азотного удобрения пролонгированного типа. Последний в отличие от карбамида весь сезон подкармливает корневую систему растений и не вымывается в водоемы.

Третий проект — серия запатентованных жаропрочных сплавов с улучшенными свойствами. Они могут применяться в печах риформинга агрегатов аммиака и пиролизных установках нефтеперерабатывающих заводов. Этот проект ТОАЗ реализовал совместно с ООО "Реакционные трубы".

Четвертая разработка является результатом сотрудничества ТОАЗа и фирмы ООО "Дельта-пром": проект использования углекислого газа для увеличения коэффициента извлечения нефти из месторождений с выработанным ресурсом работы.

"Изобретение — стимул к техническому прогрессу. Мы поделились уникальным опытом, и высокая оценка авторитетного жюри для нас приятна. На очереди — внедрение наших разработок. Задача непростая, но мы и ранее исключительно собственными силами реализовывали серьезные проекты", — отметил начальник отдела стандартизации и сертификации ПАО "ТОАЗ" Сергей Афанасьев.

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