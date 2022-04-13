Энергетики "Т Плюс" провели субботник в Самаре

В День космонавтики специалисты "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в Гагаринском субботнике. Энергетики провели уборку на улицах Маяковского и Молодогвардейской вблизи здания исполнительной дирекции.
На весеннюю уборку вышли свыше 50 человек. Они очистили тротуары от мусора и грязи, а также побелили стволы елей и убрали сухостой.
"Апрельские субботники давно стали доброй традицией для сотрудников энергокомпании. Только общими усилиями можно добиться уюта и чистоты в городе", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Напомним, что энергетики "Т Плюс" ежегодно участвуют в улучшении облика городов присутствия компании в регионе. Уборка и вывоз мусора выполняются силами персонала на всех территориях, прилегающих к энергообъектам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается