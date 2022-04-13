Энергетики "Т Плюс" провели субботник в Самаре

В День космонавтики специалисты "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие в Гагаринском субботнике. Энергетики провели уборку на улицах Маяковского и Молодогвардейской вблизи здания исполнительной дирекции.

На весеннюю уборку вышли свыше 50 человек. Они очистили тротуары от мусора и грязи, а также побелили стволы елей и убрали сухостой.

"Апрельские субботники давно стали доброй традицией для сотрудников энергокомпании. Только общими усилиями можно добиться уюта и чистоты в городе", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что энергетики "Т Плюс" ежегодно участвуют в улучшении облика городов присутствия компании в регионе. Уборка и вывоз мусора выполняются силами персонала на всех территориях, прилегающих к энергообъектам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.