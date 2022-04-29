ЕР заявила о создании штаба для помощи жителям Донбасса

Он будет работать в режиме единого координационного центра — от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до урегулирования законодательств России и ЛДНР.

Как сообщает сайт ER.ru, "Единая Россия" создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств, войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета 28 апреля. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров", — рассказал Андрей Турчак.

Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР.

Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Андрей Турчак.

"Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, "точкой входа" стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии", — сообщил секретарь Генсовета.

Он также отметил, что "Единая Россия" доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией.

"Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни на Донбассе", — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также сообщил, что "Единая Россия" поможет восстановить Вечные огни на Донбассе. Эта работа будет организована в рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти — он был единогласно одобрен Советом Федерации.

"Необходимо не только обеспечить надлежащее состояние всех Вечных огней и Огней памяти в нашей стране, но и провести учет и инвентаризацию комплексов Вечного огня в Луганской и Донецкой Народных Республиках. В том числе на освобожденных территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, необходимо помочь в их восстановлении. Прошу подключиться к этой работе наших закрепленных за территориями коллег — Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого, а также взаимодействовать здесь с "Волонтерами Победы" и "Волонтерской Ротой Боевого Братства", — сказал он.

Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком "Единой России" и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан.

"В Самарской области в 11 пунктах временного размещения сейчас находятся более 1600 вынужденных переселенцев из республик ДНР и ЛНР и Мариуполя, более 400 из них — дети. Волонтеры партии встречали каждого прибывшего на вокзале, вручали тапочки, теплый плед, помогали с посадкой в автобус и сопровождали до места назначения. Самарское региональное отделение "Единой России" помогло укомплектовать пункты временного размещения необходимой бытовой техникой: холодильниками, телевизорами, стиральными машинами, кулерами, чайниками, мелкой бытовой техникой, а волонтеры "Единой России" и МГЕР помогают в организации досуга детей и подростков.

В сборе гуманитарной помощи задействованы депутаты всех уровней, крупные предприятия, общественные организации. Из Самарской области с самого начала спецоперации регулярно отправляются гуманитарные грузы, доставляющие населению независимых территорий продукты, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены, строительные материалы. Уже отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи из Самары", — рассказал координатор регионального волонтерского центра "Единой России" в Самарской области Антон Родионов.

За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобожденных территориях, в первую очередь в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр "Единой России" в здании супермаркета Метро. Сегодня таких центров уже девять — в школе № 5, на территории ЭКО-рынка и в ряде магазинов города на обоих берегах.

В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.

Здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтеры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам.

Помимо этого, "Единая Россия" открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нем работают 16 медиков разного профиля. На прием в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь.