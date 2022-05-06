Коллективный договор ПАО "ТОАЗ" в третий раз признали лучшим

Конкурс "Лучший коллективный договор" проходит в Самаре ежегодно среди компаний из химической и горно-металлургической промышленности, агропромышленного комплекса, сфер здравоохранения и образования, социальной защиты населения, госучреждений и общественного обслуживания. Коллективный договор ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) в третий раз стал лучшим в области на конкурсе Федерации профсоюзов Самарской области.

Итоги конкурса подведены на совместном заседании конкурсной комиссии и постоянно действующей комиссии Совета ФПСО по защите социально-трудовых прав и гарантий членов профсоюзов и утверждены протоколом.

Эксперты конкурса признали коллективный договор ПАО "ТОАЗ" лучшим в номинации "Промышленная и непроизводственная сфера" среди промышленных предприятий Самарского региона. Это уже третья победа для предприятия: предыдущие версии договоров за 2014-2017 и 2017-2021 годы тоже удостаивались высокой оценки. Они стали основой для действующего соглашения.

Коллективный договор Тольяттиазота на 2021-2024 годы был утвержден протоколом конференции работников 24 сентября 2021 года. В версии 2017 года было заложено 53 дополнительных льготы сверх предусмотренных трудовым законодательством. За период с 2017 по 2021 год на исполнение предыдущего коллективного договора было потрачено более 2 млрд рублей, из которых 43,3% - льготы сверх законодательно установленных норм. Договор на 2021-2024 годы еще больше расширил список льгот и бонусов для сотрудников Тольяттиазота - в него добавили восемь новых льгот, по двум пунктам соглашения решено увеличить суммы выплат.

"Коллективный договор - это ключевой документ, отражающий социальную политику предприятия. Признание нашего коллективного договора лучшим в регионе уже в третий раз подтверждает лидерство ТОАЗа как одного из ведущих работодателей региона и примера социально ответственного бизнеса", - отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

"Считаю, что коллективный договор Тольяттиазота признан лучшим заслуженно. Каждый раз, приступая к работе над новой версией, мы понимаем, что вносить принципиально новое достаточно сложно. За десятки лет коллективный договор многократно совершенствовался, и все ключевые ценности и базовые гарантии в нем уже есть. Но и в этот раз нам удалось удивить сотрудников и экспертов конкурса своим новым коллективным договором. Напомню, в условиях пандемии завод не отменил ни одной льготы, а наоборот, добавил новые статьи, по которым осуществлялась поддержка сотрудников", - прокомментировал председатель профсоюзной организации ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Назин.