"Мечты сбываются": в Отрадном благодаря Самаранефтегазу открылось новое здание Школы искусств

Новый корпус и масштабную реконструкцию основного здания Школы искусств получили в подарок дети Отрадного. Это стало возможным благодаря компании "Самаранефтегаз", представители которой в торжественной обстановке пообщались с юными художниками 20 мая.
Работы по реконструкции и строительству были проведены в рамках соглашения компании "Самаранефтегаз", входящей в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", и правительства Самарской области о социальном партнерстве, в том числе в сфере образования и развития кадрового потенциала региона.
Храм искусств
Детская художественная школа в Отрадном открылась в 1988 году — тогда здесь обучались 42 ребенка. Располагалась она в одном из кабинетов Дома пионеров. За 34 года своего существования школа поменяла три адреса, выпустила более тысячи детей, но никогда у них не было своего здания. Теперь эта мечта сбылась, и в центре города выросло новое здание, похожее на дворец — с просторными профильными классами и собственной детской площадкой. Настоящий храм искусств для детей и взрослых, радуются педагоги.
В новом трехэтажном корпусе торжественно открылась художественная школа, рассчитанная на обучение 150 детей. В корпусе оборудованы кабинеты живописи, рисунка, станковой и декоративной композиции. Создан кабинет скульптуры с гончарными кругами и электропечами для обжига глиняных изделий, на которые дети будут наносить роспись.
Не забыли и комнаты отдыха для учащихся и собственный выставочный зал — с большим ТВ-экраном и картинной галереей. За окном — новая современная детская площадка со спортивными элементами — что особенно важно, учитывая "сидячий" образ занятий в художественных мастерских.
Здание оснащено лифтом и подъемником на входе для маломобильных людей, кондиционерами, а также современной противопожарной системой.
Кроме того, на средства компании были проведены проектно-изыскательские работы и перенос инженерных сетей, выполнены ремонтные работы по замене кровли, оконных и дверных проемов основного здания школы.
Исполняющая обязанности главы Отрадного Оксана Зеленская поблагодарила партнеров проекта и строителей: "Это событие очень важно для нашего города, оно позволяет открыть новые горизонты для творчества наших ребятишек, позволяет им расширить свои навыки и способности, открывает больше возможностей в будущем — в плане поступления, приобретения какой-то новой своей профессии. Ну и конечно, мы надеемся, что это будет стимулировать их на то, чтобы вернуться в наш город после того, как они получат образование и станут профессионалами. Они смогут уже своим детям подарить такие прекрасные возможности для развития и творчества".
"Хочется отметить, что такой замечательный проект не смог бы быть реализован на территории нашего города — города нефтяников, без нашего главного социального партнера — компании "Самаранефтегаз". Только благодаря нашей совместной работе и при их поддержке мы смогли реально осуществить такую красоту", — добавила она.
Глаза разбегаются
Сердцем новой школы безусловно является просторный выставочный зал — здесь ребята демонстрируют взрослым свои достижения, организуют выставки, концерты, творческие встречи с ровесниками из других городов Самарской области.
Впрочем, достойных работ у ребят настолько много, что в выставочные залы и картинные галереи превращены все свободные пространства — на стенах рекреаций можно увидеть натюрморты, пейзажи и портреты, графические работы и выполненные в витражной технике композиции.
Тематика работ юных художников самая разнообразная: "Мудрая сова", "Родной край", "Память поколений", "Костюмы народов мира", "Персонажи мультфильмов и сказок", "Исторические композиции". В витринах выставочного зала собраны коллекции скульптур и предметов гончарного искусства, созданных при помощи различных материалов — тесто, глина, дерево, ткань.
На открытии дети представили свои любимые работы и рассказали — кем хотят стать в будущем: например, одна из учениц по имени Аня призналась, что мечтает стать веб-дизайнером — создавать и оформлять захватывающие интернет-проекты.
Преподаватель декоративной композиции Ольга Тищенко поделилась своими впечатлениями: "Чувство восторга, эйфории от переезда все еще никак не проходит. Мы в старой школе в одном классе занимались с преподавателем скульптуры — это было неудобно, особенно учитывая, сколько материалов нам надо использовать. Сейчас нам предоставили просторные места для хранения, шкафы, мебель — теперь у нас всегда порядок".
15 лет на социальной волне
Заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов рассказал, что совместные проекты с Отрадным компания реализует уже в течение пятнадцати лет.
Помимо реконструкции детской школы искусств, компания реализовала еще ряд проектов: построила ледовый каток "Роснефть-Арена", отремонтировала детский оздоровительный лагерь "Остров детства", софинансировала работы по реконструкции Парка культуры и отдыха с установкой "Колеса обозрения", обустройство сцены на главной площади города. За счет нефтяников было закуплено световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, сценические костюмы для ДК "Россия", а также микроавтобус для учреждений культуры.
"В Самарской области, как и во всех регионах производственной деятельности АО "Самаранефтегаз", выполняется программа социального партнерства, ключевыми направлениями которой являются развитие социальной инфраструктуры, поддержка спорта, образования, здравоохранения и другие значимые социальные проекты, направленные на повышение качества жизни населения. При поддержке предприятия ежегодно реализуется более 70 значимых проектов", — пояснил Олег Гладунов.
Традиционно Самарская область является одним из ключевых регионов деятельности НК "Роснефть". Благодаря соглашению с областным правительством, за последние годы в регионе появился ледовый дворец "Роснефть-Арена", в нацпарке "Самарская Лука" получили поддержку природоохранные проекты. При участии нефтяников в Сызрани, Новокуйбышевске, Похвистневском районе и Самаре были построены детские сады, капитально отремонтированы дороги, отремонтированы и оснащены дорогостоящим медицинским оборудованием больницы и поликлиники, реконструированы детский сад и дворец культуры, а также проведен капитальный ремонт школы.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.