"Мечты сбываются": в Отрадном благодаря Самаранефтегазу открылось новое здание Школы искусств

Новый корпус и масштабную реконструкцию основного здания Школы искусств получили в подарок дети Отрадного. Это стало возможным благодаря компании "Самаранефтегаз", представители которой в торжественной обстановке пообщались с юными художниками 20 мая.

Работы по реконструкции и строительству были проведены в рамках соглашения компании "Самаранефтегаз", входящей в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", и правительства Самарской области о социальном партнерстве, в том числе в сфере образования и развития кадрового потенциала региона.

Храм искусств

Детская художественная школа в Отрадном открылась в 1988 году — тогда здесь обучались 42 ребенка. Располагалась она в одном из кабинетов Дома пионеров. За 34 года своего существования школа поменяла три адреса, выпустила более тысячи детей, но никогда у них не было своего здания. Теперь эта мечта сбылась, и в центре города выросло новое здание, похожее на дворец — с просторными профильными классами и собственной детской площадкой. Настоящий храм искусств для детей и взрослых, радуются педагоги.

В новом трехэтажном корпусе торжественно открылась художественная школа, рассчитанная на обучение 150 детей. В корпусе оборудованы кабинеты живописи, рисунка, станковой и декоративной композиции. Создан кабинет скульптуры с гончарными кругами и электропечами для обжига глиняных изделий, на которые дети будут наносить роспись.

Не забыли и комнаты отдыха для учащихся и собственный выставочный зал — с большим ТВ-экраном и картинной галереей. За окном — новая современная детская площадка со спортивными элементами — что особенно важно, учитывая "сидячий" образ занятий в художественных мастерских.

Здание оснащено лифтом и подъемником на входе для маломобильных людей, кондиционерами, а также современной противопожарной системой.

Кроме того, на средства компании были проведены проектно-изыскательские работы и перенос инженерных сетей, выполнены ремонтные работы по замене кровли, оконных и дверных проемов основного здания школы.

Исполняющая обязанности главы Отрадного Оксана Зеленская поблагодарила партнеров проекта и строителей: "Это событие очень важно для нашего города, оно позволяет открыть новые горизонты для творчества наших ребятишек, позволяет им расширить свои навыки и способности, открывает больше возможностей в будущем — в плане поступления, приобретения какой-то новой своей профессии. Ну и конечно, мы надеемся, что это будет стимулировать их на то, чтобы вернуться в наш город после того, как они получат образование и станут профессионалами. Они смогут уже своим детям подарить такие прекрасные возможности для развития и творчества".

"Хочется отметить, что такой замечательный проект не смог бы быть реализован на территории нашего города — города нефтяников, без нашего главного социального партнера — компании "Самаранефтегаз". Только благодаря нашей совместной работе и при их поддержке мы смогли реально осуществить такую красоту", — добавила она.

Глаза разбегаются

Сердцем новой школы безусловно является просторный выставочный зал — здесь ребята демонстрируют взрослым свои достижения, организуют выставки, концерты, творческие встречи с ровесниками из других городов Самарской области.

Впрочем, достойных работ у ребят настолько много, что в выставочные залы и картинные галереи превращены все свободные пространства — на стенах рекреаций можно увидеть натюрморты, пейзажи и портреты, графические работы и выполненные в витражной технике композиции.

Тематика работ юных художников самая разнообразная: "Мудрая сова", "Родной край", "Память поколений", "Костюмы народов мира", "Персонажи мультфильмов и сказок", "Исторические композиции". В витринах выставочного зала собраны коллекции скульптур и предметов гончарного искусства, созданных при помощи различных материалов — тесто, глина, дерево, ткань.

На открытии дети представили свои любимые работы и рассказали — кем хотят стать в будущем: например, одна из учениц по имени Аня призналась, что мечтает стать веб-дизайнером — создавать и оформлять захватывающие интернет-проекты.

Преподаватель декоративной композиции Ольга Тищенко поделилась своими впечатлениями: "Чувство восторга, эйфории от переезда все еще никак не проходит. Мы в старой школе в одном классе занимались с преподавателем скульптуры — это было неудобно, особенно учитывая, сколько материалов нам надо использовать. Сейчас нам предоставили просторные места для хранения, шкафы, мебель — теперь у нас всегда порядок".

15 лет на социальной волне

Заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов рассказал, что совместные проекты с Отрадным компания реализует уже в течение пятнадцати лет.

Помимо реконструкции детской школы искусств, компания реализовала еще ряд проектов: построила ледовый каток "Роснефть-Арена", отремонтировала детский оздоровительный лагерь "Остров детства", софинансировала работы по реконструкции Парка культуры и отдыха с установкой "Колеса обозрения", обустройство сцены на главной площади города. За счет нефтяников было закуплено световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, сценические костюмы для ДК "Россия", а также микроавтобус для учреждений культуры.

"В Самарской области, как и во всех регионах производственной деятельности АО "Самаранефтегаз", выполняется программа социального партнерства, ключевыми направлениями которой являются развитие социальной инфраструктуры, поддержка спорта, образования, здравоохранения и другие значимые социальные проекты, направленные на повышение качества жизни населения. При поддержке предприятия ежегодно реализуется более 70 значимых проектов", — пояснил Олег Гладунов.

Традиционно Самарская область является одним из ключевых регионов деятельности НК "Роснефть". Благодаря соглашению с областным правительством, за последние годы в регионе появился ледовый дворец "Роснефть-Арена", в нацпарке "Самарская Лука" получили поддержку природоохранные проекты. При участии нефтяников в Сызрани, Новокуйбышевске, Похвистневском районе и Самаре были построены детские сады, капитально отремонтированы дороги, отремонтированы и оснащены дорогостоящим медицинским оборудованием больницы и поликлиники, реконструированы детский сад и дворец культуры, а также проведен капитальный ремонт школы.