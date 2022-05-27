Депутаты ЕР предложили свою помощь в восстановлении экономики Донбасса

В том числе с этой целью по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального Собрания.

Как сообщает сайт ER.ru, "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства. Подробнее об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями" партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности", который проходит в Москве 26 мая.

"Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. А также обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров, включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - сказал секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого, организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и малым предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного "дешевого" кредитования предпринимателей Донбасса и предоставить возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.

"Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо предоставить налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ", - сказал секретарь Генсовета.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что "Единая Россия" уже предпринимает беспрецедентные действия, чтобы жители Донбасса и освобожденных территорий получали необходимую помощь, а совместные усилия членов партии спасли не одну жизнь.

"Хочу поблагодарить сенаторов, депутатов Госдумы от Единой России, которые с первых дней спецоперации работают на Донбассе - без охраны, без особых условий. Они доставляют гуманитарную помощь в освобожденные районы, работают в больницах, общаются с населением для налаживания мирной жизни и помогают нашим подразделениям со спецоборудованием на фронте", - сказал Денис Пушилин.

Он поблагодарил Андрея Турчака за приглашение делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем посетить Госдуму и Совет Федерации, подчеркнув, что связи парламентариев пойдут на благо интеграционных процессов.

Благодарность за помощь в восстановлении территорий выразил и глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, на территории народной республики уже создан штаб по восстановлению, в работе которого помогает Россия. Уже ведутся работы по ремонту дорог и решению логистических проблем. После этого будет запущена работа ряда предприятий.

"Необходимо привлечение инвесторов из России, для которых мы готовы предоставить налоговые и таможенные льготы, льготную аренду. Республика должна стать одним из ключевых партнеров РФ. Мы верим в то, что, объединяясь с представителями крупного бизнеса РФ, поднимем экономику и сделаем так, чтобы она работала на общий потенциал", - подчеркнул Леонид Пасечник.

С ним согласился глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, именно транспортные проблемы осложняют поставку товаров и работу предпринимателей.

"Надо создать условия для того, чтобы было несколько окон для проезда. И у нас есть блокпосты, мы с военными будем увеличивать количество пропускных окон, чтобы быстрее проезжали и люди, и гражданский транспорт, и бизнесмены. Еще одна задача - восстановление железнодорожного движения. Как только запустится железнодорожное сообщение, это снимет нагрузку на пропускные пункты", - сказал он.

Владимир Сальдо также поблагодарил "Единую Россию" за помощь, которую партия оказывает территории.

"Даже сейчас рядом со мной присутствует Игорь Кастюкевич, который с первых дней бывает в Херсонщине. Вы были, Андрей Анатольевич, Анна Кузнецова. Поэтому мы сразу же начали ощущать поддержку", - сказал Владимир Сальдо.

Для поддержки жителей Донбасса и освобожденных территорий "Единая Россия" уже открыла 15 центров помощи. В ближайшее время они появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Несмотря на разрушения, туда возвращаются люди. Также в Луганской народной республике будет создан центр юридической помощи - специалисты центра помогут решить вопросы жителей, дома которых были полностью разрушены или утрачены документы на право собственности.

"В депутатской группе, которая создана "Единой Россией", есть специалисты по всем направлениям. С народным советом ЛНР отрабатываем модель, по которой депутат от партии, народного собрания и профильный министр Луганской народной республики будут отрабатывать поступающие вопросы", - сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который координирует работу "Единой России" по оказанию помощи в ЛНР.

В Мариуполе параллельно с открытием центров помощи партия организовала работу по возобновлению работы магазинов, а также помогает восстанавливать инфраструктуру. Сейчас решаются вопросы об открытии производств окон, стройматериалов и создании новых микрорайонов рядом с городом.

"Главной целью было дать людям возможность купить товары, получить доступ к воде, связи. Надо было также мобилизовать местное предпринимательское сообщество на освобожденных территориях. Мы как инструмент связи общества с госструктурами должны помогать максимально быстро открывать школы, сократить время для регистрации школьных учреждений, лицензировать их", - отметил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует работу по оказанию помощи Мариуполю.

Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство", полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, "Единая Россия" поможет представителям предпринимательского сообщества в России и на Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.

"В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточное количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность", - подчеркнул Владимир Якушев.

Продолжится и гуманитарная миссия "Единой России". 70% от всего поступающего на территорию ЛДНР гуманитарного груза собрали отделения партии по всей стране - это более восьми тысяч тонн.

"Единая Россия" остановила гуманитарную катастрофу, которая могла произойти на тех территориях, где шли боевые действия. Надо отдать должное социально ответственному бизнесу в наших регионах - он активно подключился к этой работе. Это и продукты питания, и стройматериалы, и доставка лекарственных средств. Во все госпитали, больницы ЛДНР практически ежедневно поступают медикаменты от наших коллег-депутатов Евгения Нифантьева, Бадмы Башанкаева, Дмитрия Хубезова, Ольги Тимофеевой. Отдельная благодарность - волонтерам МГЕР, которая во время СВО перезагрузилась и перешла на другой фронт работ", - рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

Депутаты от "Единой России" будут работать на Донбассе до тех пор, пока это необходимо жителям и Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобожденных территорий по мере продвижения наших войск, подчеркнул Андрей Турчак.

"Комментировать работу депутатов "Единой России" на Донбассе может только тот, кто был там и пропустил это все через себя. Вопросы об охране этих ребят-депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас недоумения. Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там, а не просиживал штаны в удобных креслах", - высказался секретарь Генсовета.