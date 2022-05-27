"Единая Россия" вместе с экспертами выработала предложения по развитию и поддержке предпринимательства

"Единая Россия" в День российского предпринимательства провела форум "Предпринимательство в новой экономической реальности". Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.

Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат Федерального Собрания.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и малым предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного "дешевого" кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП. Российским предприятиям, которые открывают филиалы в ЛДНР, создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ, он предложил давать налоговые льготы.

Инициативы получили поддержку глав обеих народных республик - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили "Единую Россию" за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание медпомощи жителям и работу в налаживании мирной жизни.

Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой экономической реальности. Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача - переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

"Единая Россия" предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет этими вопросами управлять", - сказала, выступая на пленарном заседании, первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян.

Она подчеркнула также, что предпринимательское сообщество ждет от "Единой России" и партийного проекта "Предпринимательство" контроля над ситуацией в бизнес-сфере и принятия законодательных решений там, где это будет необходимо.

Часть таких решений была выработала участниками другой дискуссионной площадки - "Эффективность финансовых инструментов поддержки". Как отметил гендиректор АО "Костромской завод автокомпонентов" Денис Шмигель, представляя итоги обсуждения, "Единая Россия" предлагает усовершенствовать ряд мер, которые будут способствовать реализации народной программы партии и правительственного плана развития российской экономики в условиях санкций.

"Единая Россия" также предложила ввести мораторий на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освободить предпринимателей от штрафов в случае, если выявленные нарушения были устранены во время проверки. Помимо этого, не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями", - пояснил Денис Шмигель.

Среди других инициатив - увеличение суммы докапитализации региональных фондов развития промышленности, региональных микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов налогоплательщиков при проведении упрощенной и вмененной систем налогообложения; комплекс мер, направленных на защиту прав параллельных импортеров. Необходимо также повысить пропускную способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ, в первую очередь с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.

Немаловажный блок предложений был выработан на площадке "Народное предпринимательство". По ее итогам "Единая Россия" предложила ввести мораторий на проверки для социальных предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для социальных предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество и на землю.

"Для самозанятых "Единая Россия" предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты", - рассказал ответственный секретарь "Опоры России" по развитию института самозанятых Михаил Рыженков.

Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект "Предпринимательство". Он объединит опыт институтов развития, "Деловой России" и "Опоры России". Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.

"Мы должны понимать, что работаем в режиме ограниченного финансового присутствия, поэтому любые предложения по поддержке из федеральных и региональных бюджетов должны быть выверены. Принят большой пакет изменений в федеральное законодательство. Главнейшая задача в рамках нашего партийного проекта - сделать так, чтобы предприниматели четко понимали, куда они могут сегодня обратиться, где получить разъяснения и, главное, какой инструмент им подходит и как максимально эффективно им воспользоваться", - сказал председатель общественного совета партийного проекта, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выступая по итогам пленарного заседания форума партии "Предпринимательство в новой экономической реальности", Дмитрий Медведев отметил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя разрушить принципы работы рынка.

"Мы не второй Госплан создаем. Рыночные законы должны остаться, хотя и с изменениями, общие правила все-таки должны оставаться, иначе мы попадем в другую крайность - тогда у нас наступит военный коммунизм. А он нам не нужен, мы современная страна, хотим развиваться по нормальным законам. "Единая Россия" должна помочь в создании единых платформ, в том числе цифровой", - сказал Дмитрий Медведев.

По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет доработан участниками и представлен в правительство и Госдуму.

Депутаты фракции "Единой России" в Самарской губернской думе уверены, что для реагирования на санкции нужна быстрая, эффективная работа всей вертикали власти.

"Мы проработали несколько направлений. Среди общих мер поддержки - возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий и IT-компаний в 2022-2024 годах, возможность автоматического продления лицензий в этом году, упрощение госзакупок. В регионе запущены льготные региональные программы финансирования социальных предпринимателей и Госфонда развития промышленности Самарской области, программы льготного кредитования. Разработана новая кредитная программа со ставкой не более 3%.

Одним из важнейших направлений также считаем IT-сферу. Введены упрощение процедуры закупки критически важных отечественных разработок в IT-области, беспроцентная ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года и другие налоговые преференции", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин.