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В праймериз "Единой России" по довыборам в губдуму победил Михаил Смирнов

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 мая региональный оргкомитет "Единой России" под председательством секретаря Самарского регионального отделения партии, губернатора Дмитрия Азарова утвердил итоги предварительного голосования.

Предварительное голосование - очень важное и ответственное для "Единой России" мероприятие. Оно проводилось в Самарской области, как и по всей стране, с 23 по 29 мая включительно в онлайн-формате на сайте pg.er.ru.

Региональный оргкомитет по предварительному голосованию оценил все проходившие в рамках праймериз процедуры, отметил работу кандидатов и  регионального отделения. Основным вопросом стало подведение итогов предварительного голосования за кандидатов довыборы в Самарскую губернскую думу по избирательному округу №14.

Округ №14 включает в себя четыре муниципальных района - Красноярский, Сергиевский, Елховский, Кошкинский. Мандат по нему освободился после того, как выбранный в сентябре 2021 года депутат регионального парламента Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федерации в качестве сенатора.

На место депутата округа претендовали директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов, студентка и волонтер Виктория Замятина, руководитель Управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин, директор Губернского техникума Кошкинского микрорайона Алексей Козлов, волонтер и заместитель руководителя Центра молодежных инициатив в поселке Суходол Илья Малев.

Наибольшее число голосов по округу набрал Михаил Смирнов - за него проголосовало 7913 человек из 9325 голосовавших.

Отметим, что принять в участие в голосовании могли только те жители региона, которые прошли процедуру верификации на сайте "Госуслуги" и проживают в округе №14.  

Михаил Смирнов поблагодарил Самарское региональное отделение "Единой России" за высокоорганизованную и технологичную процедуру голосования, а также тех жителей области, кто поддержал его кандидатуру. В своей работе он планирует остановиться на тех проблемных вопросах, которые сейчас наиболее актуальны, - проблеме ЖКХ, ремонте и строительстве дорог, здравоохранении. Одной из основных тем в работе претендента на место депутата регионального парламента будет социальная догазификация.

"Работы предстоит много, но я лично и мои коллеги готовы с максимальной самоотдачей пройти путь предстоящей избирательной кампании", - отметил Михаил Смирнов.

Дмитрий Азаров пожелал коллеге успехов на выборах. "Это серьезное испытание.  В этот ответственный период, в котором находится вся страна и наш регион, возрастает и уровень политической конкуренции, и интерес людей к формированию органов власти. Желаю вам успехов, надеюсь, что замечания и советы коллег помогут вам правильно сформировать избирательную кампанию", - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии.

"Главное - это встречи с людьми. Чем больше вы сможете переговорить со своими избирателями, тем увереннее сможете сформировать и избирательную программу, и в дальнейшем решать поступающие проблемы. Заручитесь поддержкой избирателей! Активность, внимание к людям, постоянный контакт по всем текущим проблемам - другого рецепта нет", - посоветовал кандидату в депутаты Дмитрий Азаров.  

Региональный оргкомитет рекомендовал кандидатуру Михаила Смирнова в кандидаты от партии "Единая Россия" в региональный парламент.

Напомним, проголосовать на дополнительных выборах депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу №14 можно будет в Единый день голосования 11 сентября.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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