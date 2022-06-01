В праймериз "Единой России" по довыборам в губдуму победил Михаил Смирнов

30 мая региональный оргкомитет "Единой России" под председательством секретаря Самарского регионального отделения партии, губернатора Дмитрия Азарова утвердил итоги предварительного голосования.

Предварительное голосование - очень важное и ответственное для "Единой России" мероприятие. Оно проводилось в Самарской области, как и по всей стране, с 23 по 29 мая включительно в онлайн-формате на сайте pg.er.ru.

Региональный оргкомитет по предварительному голосованию оценил все проходившие в рамках праймериз процедуры, отметил работу кандидатов и регионального отделения. Основным вопросом стало подведение итогов предварительного голосования за кандидатов довыборы в Самарскую губернскую думу по избирательному округу №14.

Округ №14 включает в себя четыре муниципальных района - Красноярский, Сергиевский, Елховский, Кошкинский. Мандат по нему освободился после того, как выбранный в сентябре 2021 года депутат регионального парламента Андрей Кислов стал представлять интересы Самарской области в Совете Федерации в качестве сенатора.

На место депутата округа претендовали директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов, студентка и волонтер Виктория Замятина, руководитель Управления сельского хозяйства Елховского района Сергей Золотухин, директор Губернского техникума Кошкинского микрорайона Алексей Козлов, волонтер и заместитель руководителя Центра молодежных инициатив в поселке Суходол Илья Малев.

Наибольшее число голосов по округу набрал Михаил Смирнов - за него проголосовало 7913 человек из 9325 голосовавших.

Отметим, что принять в участие в голосовании могли только те жители региона, которые прошли процедуру верификации на сайте "Госуслуги" и проживают в округе №14.

Михаил Смирнов поблагодарил Самарское региональное отделение "Единой России" за высокоорганизованную и технологичную процедуру голосования, а также тех жителей области, кто поддержал его кандидатуру. В своей работе он планирует остановиться на тех проблемных вопросах, которые сейчас наиболее актуальны, - проблеме ЖКХ, ремонте и строительстве дорог, здравоохранении. Одной из основных тем в работе претендента на место депутата регионального парламента будет социальная догазификация.

"Работы предстоит много, но я лично и мои коллеги готовы с максимальной самоотдачей пройти путь предстоящей избирательной кампании", - отметил Михаил Смирнов.

Дмитрий Азаров пожелал коллеге успехов на выборах. "Это серьезное испытание. В этот ответственный период, в котором находится вся страна и наш регион, возрастает и уровень политической конкуренции, и интерес людей к формированию органов власти. Желаю вам успехов, надеюсь, что замечания и советы коллег помогут вам правильно сформировать избирательную кампанию", - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии.

"Главное - это встречи с людьми. Чем больше вы сможете переговорить со своими избирателями, тем увереннее сможете сформировать и избирательную программу, и в дальнейшем решать поступающие проблемы. Заручитесь поддержкой избирателей! Активность, внимание к людям, постоянный контакт по всем текущим проблемам - другого рецепта нет", - посоветовал кандидату в депутаты Дмитрий Азаров.

Региональный оргкомитет рекомендовал кандидатуру Михаила Смирнова в кандидаты от партии "Единая Россия" в региональный парламент.

Напомним, проголосовать на дополнительных выборах депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу №14 можно будет в Единый день голосования 11 сентября.