Самарские единороссы вручили подарки детям Донбасса

В среду, 2 июня, депутаты фракции "Единая Россия" областного парламента поздравили с международным Днем защиты детей ребят, эвакуированных из Донбасса.

В пункте временного размещения вынужденных переселенцев на базе отдыха "Дубки" заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин и депутат регионального законодательного собрания Михаил Натальчук передали подарки для всех 68 ребят с Донбасса.

Вера Филлипенко - мама девяти детей в возрасте от 5 до 22 лет. Они прибыли из Донецкой области и здесь начали новую жизнь. Сама Вера Федоровна и двое старших ребят уже работают, младшие ходят в школу и детскую комнату. Условия проживания очень хорошие, дети всегда под присмотром, досуг организован отлично, рассказывает многодетная мама.

За каждым пунктом временного размещения (ПВР) от депутатской фракции областного парламента закреплены кураторы. Координацию работы в базе отдыха "Дубки" поручили первому вице-спикеру Самарской губернской думы Марине Антимоновой и депутату Михаилу Натальчуку.

Первого летнего праздника ждали все ребята, ведь для каждого в индивидуальном порядке готовили подарки. Организационную и финансовую сторону взяли на себя депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, в гордуме Самары, а также в Советах депутатов внутригородских районов областной столицы.

"Депутаты максимально быстро подключились, оказали помощь, содействие. Приобрели подарки, летнюю одежду, все, чтобы было комфортно детям в летнее время. Специально были подготовлены списки с потребностями, пожеланиями от родителей и детей", - рассказал депутат областного законодательного собрания, куратор ПВР Михаил Натальчук.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном заксобрании Александр Живайкин поздравил ребят с праздником и поблагодарил коллег-депутатов за активность и поддержку: "Наша общая задача - создать здесь уютную, домашнюю атмосферу, чтобы все чувствовали себя как дома. Взрослые должны оберегать детей, и этот праздник - напоминание об этом. Мне очень приятно, что в нашей фракции, в нашей партии такие замечательные депутаты, готовые помочь. Уверен, что такое же мирное небо будет и на Донбассе, и через какое-то время мы праздник встретим уже на вашей территории. Это все сбудется, потому что мы - вместе, потому что мы - единый братский народ".

Для детей подготовили и праздничную программу, участниками которой смогли стать все ребята.