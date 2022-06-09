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"Единая Россия" озвучила цели гуманитарной миссии на Донбассе

9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает сайт ER.ru, на первом заседании Штаба по гуманитарному сотрудничеству "Единой России" обсудили развитие миссии партии на Донбассе. В частности, рассматривались вопросы работы таможенно-пропускных пунктов при доставке гуманитарной помощи, обеспечения больниц ЛДНР необходимыми лекарствами и оборудованием, взаимодействия с общественными организациями для налаживания мирной жизни.

Штаб партии возглавляет замсекретаря Генсовета ЕР Анна Кузнецова. Она отметила, что одно из основных направлений гуманитарной миссии "Единой России" - помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий. Партия уже направляет на Донбасс стройматериалы, а помогать в проведении строительных работ будет вместе с "Российскими студенческими отрядами".

"Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на "Российские студенческие отряды", - сказала она.

Как сообщил руководитель движения, зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, на Донбассе постоянно работают уже 500 добровольцев из студотрядов.

"Сегодня "Российские студенческие отряды" готовы стать в том числе помощниками в строительном направлении на закрепленных территориях", - рассказал он.

Помимо этого, "Российские студенческие отряды" готовы провести дополнительную работу с медуниверситетами, чтобы задействовать в оказании помощи молодых врачей в качестве младшего медицинского персонала.

В организации работ по восстановлению соцобъектов и жилых домов также поможет "Молодая Гвардия Единой России". Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ, сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Также "Единая Россия" окажет поддержку военным, задействованным в СВО, и их семьям. Это в том числе юридическое сопровождение и иные формы поддержки во всех сферах жизни, подчеркнула Анна Кузнецова.

Кроме того, штаб планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях.

"Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих на Донбассе и освобожденных территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. При Штабе будет сформирован реестр организаций, с которыми мы будем работать", - сказала Анна Кузнецова.

Чтобы оказать помощь как можно большему числу людей, "Единая Россия" организует еще один центр помощи - уже в Харьковской области. В Левобережном районе Мариуполя "Единая Россия" уже открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи.

Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, "Единая Россия" помогает консолидировать людей, которые хотят оказывать помощь жителям освобожденных территорий.

Из Самары в ДНР, в город Снежное мы отправили гуманитарный конвой из 22 машин. В составе груза - не только вода и продукты питания, товары первой необходимости, говорит координатор регионального волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области, и.о. руководителя регионального штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.

"Акцент сделали на строительных материалах и специализированной технике, которая поможет в восстановлении инфраструктуры Снежного. В составе колонны семь единиц коммунальной и дорожно-строительной техники: автогрейдер, бульдозер, самосвалы. Впереди много работы по восстановлению систем жизнеобеспечения города. Ранее в Мариуполь был отправлен волонтер Герман Пильщиков из Тольятти. Он помогает братскому народу Донбасса восстанавливать мирную жизнь. В составе десанта - медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Волонтерский отряд сейчас работает в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе. На днях еще несколько наших волонтеров отправились в Херсонскую область. Среди них - руководитель штаба МГЕР в Красноглинском районе, волонтер и педагог Игнат Подолько", - рассказал Антон Родионов.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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