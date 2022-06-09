Синхронизировать законодательства России и ДНР будут в профильных комитетах

Работа над интеграцией правовой базы будет идти в профильных комитетах при непосредственном участии депутатов Госдумы от партии.

Вопросы возвращения Донбасса к мирной жизни и гармонизации законодательной базы обсудили на встрече фракции "Единой России" с делегацией Народного совета ДНР, которая прошла по приглашению партии. В частности, речь шла о совершенствовании законодательства по поддержке малого и среднего бизнеса и внедрения на Донбассе института самозанятости с учетом инициатив граждан.

"Важно отказаться от избыточной регуляторности в части поддержки бизнеса. Также необходимо обсудить вопросы, связанные с особыми экономическими зонами и привлечением инвестиций. Нужно налаживать не только законодательство, но и экономические связи, восстанавливать разрушенные объекты, закрывать потребность населения в электроэнергии. Это широкое поле для взаимодействия, мы полностью открыты и готовы работать в этом направлении", - сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также будут проработаны изменения в таможенное законодательство - таможенные службы поддерживают предложения "Единой России" по упрощению доставки гуманитарных грузов на Донбасс, сообщила вице-спикер Госдумы, глава партийного Штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Поддержку нашли и другие решения.

"Обсуждали с Минпромторгом средства реабилитации, которые должны поставляться в социальные учреждения. Было также озвучено предложение о бизнес-миссии - бизнес хочет активно участвовать в восстановлении республики, вкладываться и работать на территориях. В ближайшее время эта бизнес-миссия состоится. Через площадку Штаба "Единой России" мы сможем эффективно решать сложные вопросы, аккумулировать усилия органов власти, экспертов, общественных организаций, которые приезжают помогать", - отметила Анна Кузнецова.

Одно из ключевых направлений - работа над законодательством Донбасса в сфере здравоохранения. Действовавшая на территории ЛДНР система медицины отличалась от той, что была введена на освобожденных сейчас территориях. Последняя имела коммерческую направленность, что приводило к долгому ожиданию плановой помощи, отметил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

"Большая часть людей просто не имела доступа к диспансеризации и всему остальному. На примере Мариуполя мы наблюдаем явный крен в сторону коммерциализации медицины. Нужно все системы привести к одному знаменателю. И начинать с единой электронной системы, как, например, на Госуслугах в разделе "Мое здоровье". Единый цифровой контур позволит сразу видеть проблемы, работать на опережение и помогать в проактивном режиме. Мы понимаем, что население будет от нас требовать организацию всей помощи - и первичной, и высокотехнологичной. Мы всегда поможем, подскажем. И, вне всякого сомнения, все будет гармонизировано", - подчеркнул он.

Бригада медицинских работников из Самарской области в эти дни помогает жителям города Снежное. Врачи-добровольцы вместе с сотрудниками отраслей ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства командированы для профессиональной помощи в ДНР. В бригаду добровольцев вошли семь врачей из государственных учреждений здравоохранения Самарской области.

9 июня состоялась централизованная передача благотворительного груза городу-побратиму Снежному (ДНР) членами Общественной палаты Самарской области.

"Доброжелательность и милосердие отличают нас, россиян. Мы своих не бросаем! И сегодня, в эти непростые времена, на деле демонстрируем лозунг жителей Самарской области- лозунг всех волжан!" - отмечает член Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В свою очередь, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка выразил уверенность, что взаимодействие с фракцией "Единой России" поможет наладить экономические связи ДНР с Россией. По его мнению, после восстановления в том числе и экономической инфраструктуры регион способен работать, зарабатывать и приносить пользу.

"Бывшая Донецкая область давала Украине 20% ВВП. Донецкий край - это край рабочий, деловой, край промышленной торговли. Одно из направлений, где нам предстоит достаточно большая работа, - таможенное законодательство. Мы поставили нашему аппарату задачу - по каждому комитету дать конкретный анализ, где необходимо провести работу более плотную работу по гармонизации законодательства с российским, где у нас есть расхождения и насколько мы в нынешних условиях можем внести необходимые изменения. Уверен, что при участии фракции "Единой России" у нас получится это значительно быстрее", - уверен Владимир Бидевка.

Он также отметил, что в сложившихся условиях "Единая Россия" оказывает не только гуманитарную поддержку жителям ДНР.

"Депутаты от партии практически постоянно находятся в республике, организуют работу гуманитарных центров, помогают врачам. Сегодня Хубезов - это уже имя нарицательное в республике. Это подчеркивает то, какую помощь Россия в вашем лице оказала даже не просто государству Донецкой Народной республики, а жителям в тяжелый период, когда они нуждались в неотложной врачебной помощи", - заключил председатель Народного совета ДНР.

Напомним, "Единая Россия" вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства. Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы, главной задачей которых станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере - экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

По приглашению "Единой России" официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания.