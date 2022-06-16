Самарские волонтеры сдали кровь для российских военных

Массовую акцию провела "Единая Россия" во многих регионах страны - в Международный день донора сотни человек пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим жителям Донбасса и бойцам, которые сражаются с нацизмом.

В Самаре волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" сдали кровь на Областной станции переливания крови. Эта донация необходима и раненым мирным жителям Донбасса, и в первую очередь - российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине.

За один раз донор сдает всего 450 мл крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. В акции в Самаре приняли участие 20 волонтеров, сегодня они сдали 9 л крови. Среди них был и Саша Данилевский, который на следующей неделе уезжает на Донбасс - помогать в восстановлении ДНР.

"Для нас такие акции - часть нашей жизни. Раз в два месяца мы сдаем кровь. Это очень важно - помочь тем людям, которые нуждаются в этом. Мы знаем, что наша кровь может кого-то спасти, и гордимся этим", - считает волонтер партийного центра "Единой России", молодогвардеец Александр Данилевский.

Напомним, масштабная акция партии "Единая Россия" прошла не только в Самаре. К сдаче крови для российских военных присоединились и другие регионы страны. Потом донорскую кровь отправят в Донбасс, а также в российские больницы, где лечатся раненые участники спецоперации. Такие акции проводятся регулярно.