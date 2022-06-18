16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На площадке "Единой России" на ПМЭФ губернаторы представили результаты развития регионов По инициативе "Единой России" бюджет на соцконтракты в регионе за два года увеличился в 20 раз "Единая Россия" открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области Самарские волонтеры сдали кровь для российских военных "Единая Россия" предложила присвоить гражданским лицам, участвующим в СВО, статус ветеранов боевых действий

Партии Власть и политика

На ПМЭФ "Единая Россия" рассказала о результатах положений народной программы

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как сообщает сайт ER.ru, главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке "Единой России". Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Реализации проектов, инициированных "Единой Россией", на ПМЭФ была посвящена площадка "Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии".

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, партийная народная программа — это конкретные объекты, которые будут возведены в субъектах РФ. При этом приоритеты народной программы остаются неизменными. В первую очередь, речь идет о поддержке семей с детьми.

"Еще одно очень важное решение — это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств", — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин.

В ряде регионов инициативы партии способствовали увеличению финансирования на социальную поддержку. Так, в Самарской области только на социальные контракты бюджет уже увеличен до 66 миллиардов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.

Социальная газификация — еще одно из основных направлений народной программы. Как отметил генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов, на участие в ней принято более 600 тысяч заявок.

"Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено", — отметил он.

Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Об этом сообщила координатор направления народной программы "Современное образование и передовая наука", председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учетом ситуации.

Одной из ключевых задач партии является гуманитарная миссия на Донбассе. Для ее развития на ПМЭФ были подписаны соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством ЛДНР. Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3