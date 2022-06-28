"Единая Россия" обеспечит Донбасс русской литературой

Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции "Книги — Донбассу".

Как сообщает сайт ER.ru, около 40 тысяч книг уже доставлены в народные республики. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.

"В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобожденных территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей вроде Мазепы или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы", — подчеркнул он.

Андрей Турчак также напомнил, что "Единая Россия" и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобожденных территорий новыми российскими учебниками.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах.

"Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу", — отметил он.

Программы подготовки школьников будут адаптированы. Для этого переподготовку проходят и учителя.

"Мы уже несколько тысяч учителей переподготовили. В Ростове создан специальный центр по координации этой работы, такой же центр появился в "Артеке" в Крыму", — сообщил он.

Как отметила глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приемные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

"Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобожденных территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали", — сказала Анна Кузнецова.

Собрали книги и в Самарской области. "Первую партию книг мы начали собирать в апреле. Первую сотню книг мы передали в пункты временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В основном это была художественная литература, народные и авторские сказки, произведения современных детских писателей и русских классиков.

Затем мы начали сбор учебной литературы, русской классической литературы, книг для внеклассного чтения, предусмотренных школьной программой. С гуманитарным грузом в город Снежное Донецкой Народной Республики мы уже отправили более 200 томов, которые пополнили книжный фонд библиотеки Снежнянской среднеобразовательной школы.

Сейчас собраны, упакованы и готовы к отправке более 700 книг по истории России, Самарской области и обществознанию", — отметил координатор волонтерского центра партии "Единая Россия", и. о. руководителя "Молодой Гвардии Единой России" в Самарской области Антон Родионов.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

"Мы, в отличие от них (украинской власти — прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем", — сказал секретарь Генсовета "Единой России".

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

В ЛДНР и на освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр "Единой России", 10 из них — в Мариуполе. Там работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детские комнаты и аптеки. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области "Единая Россия" открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобожденных территориях.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. "Единая Россия" 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время на Донбассе появится еще 9 таких центров. В организации их работы принимали участие в том числе российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.