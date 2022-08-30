"Единая Россия" отправила очередной гуманитарный конвой в Донбасс

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" с начала спецоперации отправило более 700 тонн гуманитарного груза.

Напомним, Самарская область активно участвует в восстановлении города Снежное в ДНР. В Донбасс из Самары регулярно, иногда по несколько раз в неделю, уходят гуманитарные конвои с продуктами и товарами первой необходимости, стройматериалами и необходимой спецтехникой, питьевой водой и медикаментами.

Сейчас бригады самарских специалистов и волонтеров восстанавливают жилые дома, дороги, коммунальные сети и социальную инфраструктуру Снежного. Этот гуманитарный груз, отправленный из Самарской области, свидетельствует о том, что Донбасс возвращается к мирной жизни.

Большую часть груза составила компьютерная техника и электроника: 240 ноутбуков с полным комплектом оборудования, 20 персональных компьютеров, проекторы, DVD-приводы, комплектуюшие.

Обеспечить безопасность социальных объектов на освобожденных территориях помогут 25 мобильных арочных детекторов.

В Снежнянской больнице очень ждут высокоточного медицинского оборудования из Самары, позволяющего проводить диагностические исследования и эндоскопические операции. Несколько комплектов такого оборудования прибудет с этим гуманитарным конвоем.

В составе груза - более 2,5 тыс. томов художественной и учебной литературы, собранной жителями региона в рамках акции "Книги Донбассу". Для школ Снежного отправлены комплекты карт и таблиц по географии и истории.

Напомним, в мае Самарская область и город Снежное в ДНР подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.