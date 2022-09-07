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По поручению Дмитрия Азарова людям, подпавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству метро позволит не только ввести в эксплуатацию долгожданную станцию "Театральная", но и улучшить жилищные условия десятков самарских семей, проживающих в ветхих и аварийных домах.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Новая станция метро "Театральная" - долгожданный объект транспортной инфраструктуры, которого самарцы ждали многие годы. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах города.

Строительство важнейшего для Самары объекта стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил президент РФ Владимир Путин. Заявка на получение кредита была одобрена благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и работе областного правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Для реализации этого инфраструктурного проекта установлены сжатые сроки. К работе приступили незамедлительно. При этом жильцы домов, подпадающих под расселение из-за строительства метро, обратились к секретарю регионального отделения партии "Единая Россия", губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Среди них - жильцы домов, находящихся в ветхом или предаварийном состоянии. Многие живут в коммуналках и владеют буквально 10 кв. метрами, при этом другого жилья у них нет. Согласно закону, им положена только рыночная компенсация квадратных метров жилья, на которую квартиру вряд ли можно приобрести.

Секретарь реготделения Дмитрий Азаров поручил фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе разработать законопроект, который защитит таких людей.

"Действуя масштабно, реализуя крупные инфраструктурные проекты на благо развития родного города и региона, мы должны не забывать о людях, которые живут рядом, реагировать на их просьбы, позаботиться о жильцах, чьи дома подпадают под расселение из-за строительства станции метро "Театральная". Ни один человек не должен остаться без нашего внимания и помощи. Особенно это касается старшего поколения", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В результате строительства долгожданной станции метро "Театральная" социально незащищенные собственники, у которых данное жилье является единственным, смогут получить не только рыночную компенсацию, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру той же или даже большей площади в разных районах города и уже не в ветхих домах.

Гид потребителя

Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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