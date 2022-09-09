"Единая Россия" анонсировала открытие более 5 тысяч залов для самбистов в РФ и в ЛДНР

Проект "Единой России" "Zа самбо" будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобожденных территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь генсовета возглавляет его общественный совет "Zа самбо".

Как сообщает сайт ER.ru, ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта.

"Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учетом новых регионов Донбасса, освобожденных территорий", — подчеркнул Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации партпроекта "Единой России" "Zа самбо" подтвердил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

"Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить "Единую Россию", которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере", — подчеркнул Денис Пушилин.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта "Zа самбо" и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, "Единая Россия" предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

"Нужно с министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия, возможно, в рейтинг образовательных организаций по социальному направлению деятельности. И проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023–2030 годов. Также предлагаем министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта", — сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Эти предложения поддержали Минпросвещения и Минспорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11 классов. Он включает в себя специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорта согласилось с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работу спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее.

В заключение Сергей Елисеев подчеркнул, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта "Zа самбо" в регионах.

"Отберем действительно самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии самбо людей. После утверждения региональных координаторов проработаем комплексную программу по нашему проекту. Она будет включать в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров. А также — проведение региональных соревнований. И, конечно, выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях", — заключил он.

"Единая Россия" запустила партийный проект "Zа самбо" в июле этого года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета — секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

В апреле было подписано соглашение между "Единой Россией" и "Всероссийской Федерацией Самбо". При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект "Самбо — в школу".

Также при содействии "Единой России" "Всероссийская федерация самбо" и Федерация самбо ДНР заключили соглашение о запуске проекта "Самбо — в школу" в учебных заведениях ДНР. Подписание соглашения состоялось в рамках очередной гуманитарной миссии на Донбасс секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Проект предусматривает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.