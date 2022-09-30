Руководители фракций в Самарской Губернской Думе поздравили братские народы с вхождением в состав России

В пятницу, 30 сентября, в столице региона прошла масштабная общественная патриотическая акция "Мы вместе! Мы — своих не бросаем! Мы снова едины!" в поддержку итогов референдумов по вхождению Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

В Самаре тысячи жителей и гостей нашего региона выразили сплоченность, уверенность в своей стране и президенте, поддержали народное волеизъявление жителей этих территорий, собравшись на площади Куйбышева.

Напомним, явка на избирательные пункты составила до 99,2%. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

"Этого события ждали и в освобожденных республиках и областях, этого ждали, и в самой России, и, конечно же, в Самарской области. Сегодня всех нас объединяет общая и твердая убежденность в исторической справедливости совершенного выбора. Именно в такие переломные моменты проверяется зрелость и сила духа нации. Россияне продемонстрировали их в полной мере, поддержав своих соотечественников, долгие годы живших на своей земле, но не у себя на Родине. Президент России Владимир Владимирович Путин, буквально, разложил по деталям лицемерную и лживую политику коллективного Запада. Все мы абсолютно солидарны с главой государства, который заявил: Западу не нужна Россия, Россия нужна нам", — подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Слова поддержки братским народам и поздравления высказали руководители фракций в Самарской Губернской Думе.

"Хочу всех нас поздравить, нас стало больше! И этот выбор очевиден — жить в родной семье, разговаривать на родном языке. С сегодняшнего дня эти территории будут защищены российскими законами. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее мирное небо засияло над Донбассом, Луганском, Херсоном и Запорожьем. Мы все поддерживаем курс нашего Президента на укрепление суверенитета России. И сегодня мы все вместе говорим: "Добро пожаловать, братья и сестры, в родную семью", — отметил руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин подчеркнул, что "Россия восстанавливает утраченные территории, которые временно потеряли в 1991 году, когда была разрушена наша великая держава. И все это происходит в 100-летний юбилейный год образования СССР. Выражаю огромные слова благодарности всем, кто принял участие по сохранению русского мира на границах нашей великой страны. А мы сделаем все, чтобы те, кто сейчас обрел свою Родину, почувствовали себя нашими родными и близкими".

"Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали "за"! За возвращение в родную гавань, в Россию. Так было, так будет всегда. Несмотря на артобстрелы, несмотря на гибель родных, референдум состоялся, решение принято! Это важный исторический день для каждого из нас, это торжественный и волнительный день, день нашего единства, день сплоченности и патриотизма!", — считает руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Михаил Маряхин.

Руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов высказал мнение: "Теперь мы станем одной семьей и жители Донбасса, Луганска, Херсона и Запорожья получат настоящую защиту со стороны России. Вместе мы обязательно справимся со всеми трудностями".

В ходе общественной военно-патриотической акции председатель думского комитета по регламенту Дмитрий Холин, который мобилизовался добровольно и был направлен заместителем командира батальона в миротворческую бригаду пос. Рощинский, обратился к ее участникам: "Хочу сказать всем, кто сейчас проводил своих близких: просто ждите. И гордитесь своими защитниками Отечества. Потому что именно это дает нам веру в то, что мы нужны. Если есть вера — значит есть смысл победить и скорее вернуться домой".

"Самарская область, как и другие регионы России, оказывала и будет оказывать необходимую помощь и поддержку новым регионам и их жителям. Мы убеждены, что сегодня надо поступать именно так. Уверены мы также и в том, что все трудности будут преодолены, надо только усиленно работать в этом направлении. Поздравляю всех жителей Самарской области и новых граждан России с вхождением их регионов в состав Российской Федерации и с началом новой эры в истории нашей страны!", — уверен Геннадий Котельников.