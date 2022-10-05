"Партийный десант" проверил ход реализации культурных преобразований в Борском районе

Руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, представители регионального министерства культуры, депутаты и сами жители оценили культурное преображение села.

Дом культуры, библиотека и Аксаковский сквер в Борском районе появились и были благоустроены благодаря Народной программе "Единой России".

Аксаковский сквер возле районной библиотеки села Борское — пример того, как может преображаться муниципальная территория, благодаря неравнодушию и активности граждан. Уже через год на облагороженной территории были высажены декоративные деревья, кустарники и цветы, проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, фонари, уличные урны. Даже стены зданий, выходящих на территорию сквера, теперь украшены художественными росписями.

Преобразилась и сельская библиотека- и снаружи, и внутри. Средства были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам. Кроме того, был отремонтирован фасад, заменены окна, обновлена система отопления. Теперь число читателей составляет более 12 тысяч человек, число посещений — более 95 тысяч, а количество книговыдач выросло до 270 тысяч в год.

"Библиотека стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов. Особенно приятно видеть, как преображается наше село", — поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Ирина Храпунова. Ирина принимала активное участие в сборе предложений от своих односельчан в Народную программу.

Районный Дом культуры тоже ждет масштабное преобразование. Его капитальный ремонт, начатый в прошлом году и осуществляемый также в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта "Культура", планировалось завершить к 2023 году, но успели к октябрю.

В ДК благоустроен концертный зал, кабинет фотостудии, гончарная мастерская, созданы комфортные пространства для занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительном искусством, театром, танцами и музыкой.

Отметим, что теперь в Борском районе насчитывается 74 творческих объединения и клуба по интересам, в которых занимается более 800 человек, а пять клубных формирований носят звание "Народный самодеятельный коллектив".