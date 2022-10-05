16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Партийный десант" проверил ход реализации культурных преобразований в Борском районе Руководители фракций в Самарской губернской думе поздравили братские народы с вхождением в состав России Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарки Мобилизованные военнослужащие смогут воспользоваться отсрочками по кредитам

Партии Власть и политика

"Партийный десант" проверил ход реализации культурных преобразований в Борском районе

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководитель парламентской фракции "Единая Россия" Александр Живайкин, представители регионального министерства культуры, депутаты и сами жители оценили культурное преображение села.

Фото: samara.er.ru

Дом культуры, библиотека и Аксаковский сквер в Борском районе появились и были благоустроены благодаря Народной программе "Единой России".

Аксаковский сквер возле районной библиотеки села Борское — пример того, как может преображаться муниципальная территория, благодаря неравнодушию и активности граждан. Уже через год на облагороженной территории были высажены декоративные деревья, кустарники и цветы, проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, фонари, уличные урны. Даже стены зданий, выходящих на территорию сквера, теперь украшены художественными росписями.

Преобразилась и сельская библиотека- и снаружи, и внутри. Средства были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам. Кроме того, был отремонтирован фасад, заменены окна, обновлена система отопления. Теперь число читателей составляет более 12 тысяч человек, число посещений — более 95 тысяч, а количество книговыдач выросло до 270 тысяч в год.

"Библиотека стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов. Особенно приятно видеть, как преображается наше село", — поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Ирина Храпунова. Ирина принимала активное участие в сборе предложений от своих односельчан в Народную программу.

Районный Дом культуры тоже ждет масштабное преобразование. Его капитальный ремонт, начатый в прошлом году и осуществляемый также в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта "Культура", планировалось завершить к 2023 году, но успели к октябрю.

В ДК благоустроен концертный зал, кабинет фотостудии, гончарная мастерская, созданы комфортные пространства для занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительном искусством, театром, танцами и музыкой.

Отметим, что теперь в Борском районе насчитывается 74 творческих объединения и клуба по интересам, в которых занимается более 800 человек, а пять клубных формирований носят звание  "Народный самодеятельный коллектив".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6