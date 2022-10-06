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Воспитанников центра "Иволга" отправили в "Самару Космическую"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экскурсию в музей "Самара Космическая" для юных самарцев со сложной жизненной историей организовали активисты федерального проекта "Крепкая семья", который реализует партия "Единая Россия" при поддержке благотворительного фонда имени выдающегося самарского конструктора Дмитрия Козлова.

Каким был первый искусственный спутник Земли, запущенный 65 лет назад, где в Самаре собирают ракеты, за сколько минут можно долететь до космоса и множество других интересных фактов поведали сотрудники музейно-выставочного центра "Самара Космическая" воспитанникам социального центра "Иволга", в котором живут дети, оставшиеся без попечения родителей.

"Неслучайно нас называют "Самара космическая". Уверена, что ребятам очень понравится, и они эту информацию будут передавать и своей семье, и своим детям", — отметила координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Марина Сидухина.

Среди экскурсантов — Алексей Герасимов — юнкор детской телестудии. Он рассказал, что самым запоминающимся экспонатом для него стала деревянная кукла-матрешка, пару лет назад побывавшая на борту МКС, где провела более 4000 часов.

Экскурсию в музей "Самара Космическая" для воспитанников центра "Иволга" организовали активисты федерального проекта "Крепкая семья", который реализует партия "Единая Россия", и благотворительный фонд имени выдающегося самарского конструктора Дмитрия Козлова.

"Детям очень интересно — здесь рассказывается о первых полетах в космос, о том, какие ракеты бывают, какие бывают спутники, и какие перспективы нас ждут в будущем. Может быть, дети захотят выбрать работу инженера или конструктора и осваивать космос как будущую профессию", — поделился исполнительный директор благотворительного фонда им. Д. И. Козлова член общественного совета партийного проекта "Крепкая семья" Дмитрий Квашин.

По инициативе партийного проекта "Единой России" с "космическими" профессиями продолжат знакомить молодое поколение и на специальных уроках в школах 63-го региона. Не исключено, что многие учащиеся, вдохновленные космическими историями, продолжат дело современных ракетостроителей и пилотов, откроют еще неразгаданные тайны Вселенной.

Гид потребителя

Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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