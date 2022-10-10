"Единая Россия" предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил секретарям региональных отделений "Единой России", главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха.

Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей. Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, подчеркнул Андрей Турчак.

"Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения "Единой России" во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях", — сказал он.

В 63-регионе особое внимание в летнюю кампанию уделено детям военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине. 70 детей оздоровлено на базе лагеря "Жигулевский Артек" в Ставропольском районе и 12 детей — в военно-историческом лагере "Страна героев". Этот опыт вполне можно распространить и на каникулярное время школьников — и осенью, и зимой, уверены в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия".

Напомним, что в Самарской области летом 2022 года более 19,3 тысячи детей оздоровились по государственной программе "Развитие социальной защиты населения", в 2021 году — 18 576 детей), в том числе бесплатно получить путевки смогли 7 373 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.