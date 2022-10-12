ЕР и волонтерские организации ведут совместную работу, помогая семьям мобилизованных

Речь идет обо всех видах поддержки — от бытовой до юридической и психологической.

Как сообщает сайт ER.ru, "Единая Россия", "Молодая Гвардия Единой России" и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате "одного окна" — поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение.

Замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приемных и штабов общественной поддержки партии начали работу центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

"В общественные приемные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера — кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была еще более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом", — отметила замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88002003411.

"Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей — а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями, — появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности", — сказал он.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтеры "Мы вместе" собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

"Сейчас важная задача — консолидировать усилия и продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем поддержать их родных. Семьям показать, что у них есть надежное плечо. И чтобы каждый человек, который может или хочет каким-либо образом оказать помощь, смог найти место, где это сделать", — подчеркнула она.

Как рассказал председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, активисты организации уже начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах — Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других. Они отрабатывают возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в течение недели побывал во всех частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона. Он сообщил, что начата работа по созданию социального паспорта семьи военнослужащего, чтобы родные могли получить всю необходимую поддержку.

"Сейчас мы собираем вопросы, чтобы мы могли их отработать, в том числе с родными и близкими мобилизованных. На каждую семью военнослужащего будет составлен социальный паспорт. Наши волонтеры и профильные специалисты будут выходить на родных, близких, на родителей, жен, проводить интервьюирование о том, какая помощь нужна. Их задача — понять состав семьи, какая помощь нужна по образованию детей, по устройству в детские сады, по предоставлению медицинских услуг, чтобы в первоочередном порядке предоставляли медпомощь, проводили при необходимости обследования, плановые операции, реабилитацию. По многим вопросам нужна юридическая помощь. Возможно, есть бытовые вопросы, где смогут помочь волонтеры", — рассказал Дмитрий Азаров.

В заключение Дарья Лантратова также сообщила, что "Единая Россия" запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.

"Мы организуем работу горячих линий, чтобы фиксировать и проверять обращения о фактах завышения цен. В штабах общественной поддержки "Единой России" пройдут встречи с поставщиками товаров для военных с тем, чтобы предотвратить спекуляции. А активисты из "Молодой Гвардии" будут проводить рейды в специализированных магазинах, чтобы выявить факты недобросовестной работы", — заключила замсекретаря генсовета.