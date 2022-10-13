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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий за "Почтой России" исключительное право на доставку пенсий

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет за "Почтой России" исключительное право на доставку пенсий. Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным.

Фото: samara.er.ru

Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "Почтой России" занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", — пояснил он.

Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.

"Делая "Почту России" единым оператором доставки пенсий, мы устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов. А пенсионеры — дополнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя и при любых обстоятельствах", — подчеркнул он.

"В Самарской области программа модернизации почтовых отделений реализуется достаточно успешно. Ремонт, оснащение новой мебелью и оборудованием позволяет отделениям заработать в современном сервисном формате. В Народной программе "Единой России" отдельной строчкой записано развитие "Почты России", ее региональных, сельских отделений. На селе "Почта России" выполняет важную социальную и коммуникативную функции", — отметил председатель комиссии по связи и информационным технологиям, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Напомним, ранее "Единая Россия" выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей "Почты России". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Он поручил кабмину обеспечить модернизацию более 25 тыс. почтовых отделений в сельской местности в 2022–2025 годах. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле "Единой России".

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