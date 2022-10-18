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Вклад Самарской области в восстановление мирной жизни на Донбассе отмечен Бюро высшего совета "ЕР"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 октября, в Москве губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров принял участие в заседании Бюро высшего совета партии. Глава региона входит в его состав с 2018 года. Бюро — высший партийный орган управления, вместе с Дмитрием Азаровым в него входят Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Андрей Турчак, Сергей Нарышкин, Сергей Чемезов и другие руководители высшего уровня — всего 23 человека.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Одной из главных тем повестки стал вопрос помощи новым субъектам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Напомним, Самарская область стала одним из первых субъектов страны, который подписал соглашение о сотрудничестве с городом ДНР Снежное. Регион оказывает содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

По поручению губернатора вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов — всего их более 80. Ведутся работы по восстановлению школ, детских садов, больниц и поликлиник, ремонту коммунальной и дорожной инфраструктуры, по большинству объектов эта работа уже завершена.

Кроме ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях, организовано сотрудничество педагогов в плане методической поддержки, передача необходимой учебной, детской литературы, которой очень не хватало в школьных библиотеках Снежного. В город-побратим также доставлен современный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, школьная мебель, оргтехника.

Комплексная работа региона по ремонту социальных объектов — школ, учреждений дополнительного образования — позволила провести в обновленной детско-юношеской спортшколе Снежного первые за много десятилетий крупные соревнования по спортивной борьбе.

Соревнование прошло в День освобождения Донбасса, организаторами выступила Донецкая народная республика, Самарская область и партия "Единая Россия".

Дмитрий Азаров поблагодарил за поддержку в проведении турнира Секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, Члена Бюро высшего совета "Единой России" Александра Карелина и руководителя ЦИК партии Александра Сидякина, который приехал на турнир вместе с известным бойцом Джеффом Монсоном. "Для ребят, для всех жителей Снежного это было огромное событие, символ возвращения к мирной жизни после ужасов войны", — отметил Дмитрий Азаров.

Продолжается и гуманитарная помощь Донбассу. Совместными усилиями жителей региона, бизнеса и органов власти в ДНР и ЛНР были направлены 84 гуманитарные колонны, более 1500 тонн груза. Это продукты питания, средства гигиены, вещи, строительные материалы и многое другое.

Дмитрий Азаров особо отметил работу региона с предприятиями Снежного. Многое для интеграции экономики и промышленности новых регионов делает Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Первый зампред "Союза Машиностроителей России", депутат от Самарской области Владимир Гутенев.

Комплексная поддержка Снежного со стороны Самарской области получила высокие оценки и благодарность членов Бюро высшего совета Партии.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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