16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Вклад Самарской области в восстановление мирной жизни на Донбассе отмечен бюро высшего совета "ЕР" "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий за "Почтой России" исключительное право на доставку пенсий В Самаре и Сызрани прошла донорская акция "Единой России" в поддержку военнослужащих СВО

Партии Власть и политика

Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией". Об этом сообщил координатор направления "Хорошая работа - достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились первые итоги проекта.

Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займется депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. Участницами проекта станут жены мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий.

"7 октября президентом был подписан и вступил в силу закон, принятый по инициативе "Единой России". Он бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребенка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. Наша с вами задача — добиться того, чтобы нормы закона неукоснительно исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, не нарушались", — сказал Андрей Исаев.

Как подчеркнула Татьяна Дьяконова, цель направления партпроекта — чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами.

"Трудоустройство мамы с ребенком — это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность оставить ребенка на время прохождения переподготовки. Эти категории женщин должны получить дополнительную возможность, чтобы справляться с трудностями", — отметила Татьяна Дьяконова.

Руководитель объединения женщин-предпринимателей в составе "Союза Женщин Самарской области", депутат-единоросс Оксана Пушкина с энтузиазмом восприняла эту инициативу. Особый акцент в своей деятельности она делает на женское предпринимательство.

"На женщинах держится все. У нас есть свежие идеи, женщины умеют и могут брать на себя ответственность, обладают предпринимательской жилкой. Нужны более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации. И женам военнослужащих, мобилизованных - безусловно. Желание реализовать себя у наших женщин есть, они готовы учиться, получать новые знания. Реализация на федеральном уровне комплексной программы стимулирования трудоустройства женщин - очень своевременно решение", - уверена депутат от ЕР Оксана Пушкина.

Напомним, партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах - Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приемы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6