В Самаре военного-контрактника приговорили к штрафу за оскорбление полицейского

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту одной из местных воинских частей Ильясу Аралбаеву. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, 7 июля 2022 г. Аралбаев ехал в поезде Челябинск - Адлер и в присутствии других людей нецензурно оскорбил сотрудника транспортной полиции, чем унизил его честь и достоинство.

12 октября Самарский гарнизонный военный суд назначил ему штраф 20 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, семейное и материальное положение, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающим обстоятельством суд признал активное способствование раскрытию преступления, наличие малолетних детей, а также учел, что подсудимый признал вину и участвовал в выполнении специальных задач за пределами территории РФ.