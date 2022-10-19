В Самаре военного-контрактника приговорили к штрафу за оскорбление полицейского

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту одной из местных воинских частей Ильясу Аралбаеву. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как пояснили в суде, 7 июля 2022 г. Аралбаев ехал в поезде Челябинск - Адлер и в присутствии других людей нецензурно оскорбил сотрудника транспортной полиции, чем унизил его честь и достоинство.
12 октября Самарский гарнизонный военный суд назначил ему штраф 20 тыс. рублей.
При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, семейное и материальное положение, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Смягчающим обстоятельством суд признал активное способствование раскрытию преступления, наличие малолетних детей, а также учел, что подсудимый признал вину и участвовал в выполнении специальных задач за пределами территории РФ.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.