"Самарская кабельная компания" выкупает долю Delphi в совместном предприятии

АО "Самарская кабельная компания" ("СКК") намерено выкупить долю Delphi Automotive Systems Corporation в их совместном предприятии — АО "ПЭС/СКК" ("Паккард Электрик Системс/Самарская кабельная компания").

Ходатайство "СКК" о приобретении 100% голосующих акций "ПЭС/СКК" удовлетворило Самарское управление Федеральной антимонопольной службы.

"ПЭС/СКК" было основано в 1995 г. как совместное предприятие, учредителями которого стали корпорация General Motors (тогда Delphi было ее подразделением) и "СКК". Сейчас Delphi в нем принадлежит 51%.

Предприятие находится по одному адресу с "СКК" (Самара, ул. Кабельная, 9) и специализируется на производстве электропроводки для автомобилей и электро- и светотехнических изделий. В 2014 г. была запущена производственная площадка в Чапаевске. Продукция экспортируется в Португалию, Индию, Бразилию, Германию. Выручка "ПЭС/СКК" за 2021 г. составила 5,53 млрд руб., чистая прибыль — 897 млн рублей.

Вероятно сделка связана с выходом Delphi из совместного предприятия на фоне военной спецоперации на Украине. Так, по данным ИАС Seldon.Basis, 19 сентября, пост генерального директора "ПЭС/СКК" покинул Стивен Готье, уступив его Александру Кушнируку, возглавляющему ряд дочерних предприятий "СКК".

"Самарская кабельная компания" — преемник Куйбышевского завода кабелей связи и производственного объединения "Куйбышевкабель". Предприятие подконтрольно семье Анвара Бульхина, скончавшегося в 2021 году. Выручка компании за 2021 г. составила 7,64 млрд руб., чистая прибыль — 259 млн рублей.