ЕР предложила во всех регионах РФ сделать льготы для участников СВО едиными

Предполагается, что недостающие средства на эти цели партия будет компенсировать за счет федерального бюджета.

Как сообщает сайт ER.ru, обращение с соответствующей инициативой секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как рассказал Андрей Турчак, за 8 месяцев СВО принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей. Так, на федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном уровне реализуется порядка 50 различных мер поддержки — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Секретарь Генсовета партии при этом подчеркивает, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите, но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. По его мнению, такого неравенства быть не должно.

В связи с этим партия предлагает:

— единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев;

— исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета;

— бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому;

— право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО;

— право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров;

— право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;

— право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населенных пунктов;

— право военнослужащим, принимающим участие в СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан на получение бесплатной юридической помощи.

"По ряду из этих предложений "Единая Россия" подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение правительства", — отметил Андрей Турчак в обращении к Михаилу Мишустину.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин подписал инициированный "Единой Россией" закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом по доверенности. Военнослужащие, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или являющиеся учредителями организации, при мобилизации будут иметь пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица. Это касается граждан, мобилизованных с 21 сентября. Закон вступил в силу со дня подписания. Также "Единая Россия" обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы.

Помимо этого, ранее глава государства подписал ряд инициированных "Единой Россией" законопроектов, направленных на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации. Среди них закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных, предусматривающий, что при предоставлении жилого помещения членам семьи погибшего или умершего военнослужащего размер общей площади определяется исходя из состава семьи военнослужащего (на дату его гибели или смерти) с учетом детей, рожденных после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.

Еще один закон "Единой России" наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации нa Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки, как налоговые льготы и другие преимущества. Кроме того, по инициативе партии увеличены пособия по уходу за детьми женщинам-военнослужащим. Также принят закон "Единой России" о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

"В регионе ведется большая работа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Целый ряд мер — по единовременной региональной выплате в размере 50 тыс. руб. мобилизованным, по освобождению от платы за детский сад и школьное питание — уже приняты. При этом льготы коснулись не только семей мобилизованных, но и всех участников СВО.

Самарская область стала первым в стране регионом, где создана система социальных паспортов семей военнослужащих. Кроме того, главы муниципалитетов и секретари местных отделений партии "Единая Россия" лично курируют каждую семью военнослужащего, оперативно докладывая о проблемных вопросах и мерах поддержки, принятых на муниципальном уровне.

В воинские части поступила дополнительная экипировка, которой бойцов обеспечивает регион. Была проведена работа по решению коммунально-бытовых вопросов в военных частях: восстановлено горячее водоснабжение и отопление, решены вопросы с ресурсоснабжающей организацией", — рассказал губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.