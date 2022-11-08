16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года Самарский депутат помог восстановить захоронение участницы трех войн, врача и ученого Татьяны Аскалоновой Школьники из Кинеля посетили областной парламент Дети из семей мобилизованных и военных, участвующих в СВО, посетили парк Дружбы народов Самарские волонтеры передали книги по российской истории в ПВР

Партии Власть и политика

"Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Фото: samara.er.ru

"Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет - результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. То, о чем мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета", - сказал он.

Дополнительно 8 млрд руб. предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд руб. - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд руб. - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд руб. - на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд руб. предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; еще 2,7 млрд руб. - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн руб. - на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн руб. - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн руб. - на господдержку НКО; 44 млн руб. - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн руб. предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн руб. - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн руб. - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн руб. - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров.

Бюджет Самарской области тоже сохранит социальную направленность: более 70% расходов без учета дорожного фонда составляет финансирование социальных обязательств, реализация мер социальной поддержки граждан с низкими доходами, семей, имеющих детей, и других льготников, отчисления в фонды оплаты труда. Вместе с тем, при высоком уровне социальных расходов бюджет по-прежнему можно охарактеризовать как "бюджет развития", при этом сохранено финансирование значимых проектов и программ", - напомнил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе, замсекретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023–2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые он дал в Посланиях 2020–2021 гг. и на съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4