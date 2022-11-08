"Единая Россия" внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесенный пакет - результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. То, о чем мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета", - сказал он.

Дополнительно 8 млрд руб. предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд руб. - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд руб. - на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд руб. - на поддержку граждан с помощью социального контракта.



Дополнительно 2,5 млрд руб. предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; еще 2,7 млрд руб. - на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн руб. - на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн руб. - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн руб. - на господдержку НКО; 44 млн руб. - на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн руб. предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн руб. - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн руб. - на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн руб. - на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров.

Бюджет Самарской области тоже сохранит социальную направленность: более 70% расходов без учета дорожного фонда составляет финансирование социальных обязательств, реализация мер социальной поддержки граждан с низкими доходами, семей, имеющих детей, и других льготников, отчисления в фонды оплаты труда. Вместе с тем, при высоком уровне социальных расходов бюджет по-прежнему можно охарактеризовать как "бюджет развития", при этом сохранено финансирование значимых проектов и программ", - напомнил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе, замсекретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023–2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения президента, которые он дал в Посланиях 2020–2021 гг. и на съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.