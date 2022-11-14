В Самарской области продолжаются сбор и комплектация помощи для военнослужащих - участников СВО

В логистическом центре партии "Единая Россия" более сотни волонтеров уже несколько дней подряд занимаются формированием комплектов дополнительной экипировки для мобилизованных. В комплект входят предметы первой необходимости - аптечка, теплые шапки и носки, перчатки, балаклавы и термобелье.

Комплектацией занимаются волонтеры партийного центра "Единой России". Среди них - студент Политехнического колледжа Никита Ганин. Он совсем недавно влился в волонтерские ряды.

"Весь процесс сбора вещей выстроен как на конвейере. Все разбито по этапам, и каждый волонтер занимается своей работой. Кто-то собирает теплые шапки, кто-то укомплектовывает лекарственные препараты. Каждый занимается своим делом", - поделился наблюдениями Никита.

Молодой человек знает, что такой груз понадобится как самим военнослужащим, так и врачам в зоне боевых действий.

"Хотелось бы пожелать упорства, терпения, потому что сложно находиться в зоне боевых действий. И, конечно, хотел бы пожелать здоровья. Чтобы они вернулись здоровыми", - передают слова поддержки участникам СВО самарские волонтеры.

В Самарском региональном отделении партии "Единая Россия" нет ни одного партийца, волонтера или активиста "Молодой гвардии" которые остались бы в стороне. Ребята работают на "горячей линии 122" по вопросам частичной мобилизации, помогают в формировании гумпомощи для наших военных - участников СВО, оказывают посильную помощь семьям мобилизованных.