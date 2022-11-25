В рамках народной программы "Единой России" в 2023 году отремонтируют 1,5 тыс. школ

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована президентом на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах.

Как сообщает сайт ER.ru, итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС "Единой России" и Минпросвещения, который прошел при участии депутатов, закрепленных за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

"Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства — 15 млрд рублей — были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определенных "Единой Россией" кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах: Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По его словам, это отставание будет в ближайшее время наверстано: "По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек".

Андрей Турчак обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование "Единая Россия" заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории — соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям "Единой России" в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

"Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчет потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению", — сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе "Единой России" со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства. При этом, по словам секретаря Генсовета, это право, а не обязанность, и за это право нужно будет еще побороться.

"Программа капитальных ремонтов входит в народную программу "Единой России" и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира", — отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку "Единой России" в реализации проекта.

"Почти 975 млн рублей из федерального бюджета направлено на ремонт 22 школ в Самарской области, из них 899,7 млн рублей в 2022 году, 75 млн рублей — в 2023 году. Реализацию программы капремонта школ на ближайшие пять лет закрепили в народной программе партии. За счет средств регионального и федерального бюджета к новому учебному году в Самарской области капитально отремонтированы и оснащены школы из 14 муниципальных образований губернии. В августе 2022 года Самарская область подала заявку на участие в конкурсном отборе еще 77 объектов образования для капитального ремонта в 2024 и 2025 годах. Данная заявка была поддержана министерством просвещения России в полном объеме", — рассказал секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В заключение секретарь Генсовета "Единой России" предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в "красной" зоне.

"Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений "Единой России". Если коллеги к концу декабря из "красной" зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем — мы справимся с задачей, которую поставил президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков", — заключил Андрей Турчак.