Александр Живайкин: "У некоторых народных избранников слова очень часто расходятся с делом"

Руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил нелогичность некоторых своих коллег-депутатов, представляющих Самарскую область в нижней палате парламента.

Напомним, в четверг, 24 ноября, Государственная Дума в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это главный финансовый документ страны, и большая часть средств пойдет на выполнение социальных обязательств. Ранее эту работу проделали и депутаты Самарской губернской думы.

"У некоторых народных избранников слова очень часто расходятся с делом. Люди, которые выдвигают лозунги о достойном будущем для наших детей, ратуют за бесплатное и доступное здравоохранение, вдруг принимают решение, что в Сызрани не нужна школа на 1500 мест или детский сад в Самаре.

Кстати, в качестве основы для сызранской школы был выбран проект образовательного центра в Южном Городе, по оценке экспертов, один из лучших в стране. Почему несколько депутатов Госдумы, причем избиравшихся от Самарской области и представляющих ее интересы, вдруг решили, что сызранцы недостойны подобного проекта, а дети областной столицы еще несколько лет могут провести, не посещая дошкольные учреждения? Или вот построенный на 70% мостовой переход через Волгу, по их мнению, тоже не надо завершать. Великий шелковый путь преодолеем на верблюдах? Зачем нам в условиях санкций развивать торговлю и взаимоотношения со странами Дальнего и Ближнего Востока?

Да и Самаре - космической столице и родине ракет-носителей - разве нужен новый корпус музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием?", - задался риторическим вопросом глава парламентской фракции единороссов Александр Живайкин.

Отметим, что депутаты от КПРФ Нина Останина и Михаил Матвеев решили вычеркнуть из регионального и федерального бюджетов строительство общеобразовательной школы в г. Сызрань на 1500 мест и строительство детского сада в Самаре на 240 мест. Михаил Матвеев также проголосовал против строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу и строительства нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием в Самаре.