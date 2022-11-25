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Александр Живайкин: "У некоторых народных избранников слова очень часто расходятся с делом"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил нелогичность некоторых своих коллег-депутатов, представляющих Самарскую область в нижней палате парламента.

Напомним, в четверг, 24 ноября, Государственная Дума в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это главный финансовый документ страны, и большая часть средств пойдет на выполнение социальных обязательств. Ранее эту работу проделали и депутаты Самарской губернской думы.

"У некоторых народных избранников слова очень часто расходятся с делом. Люди, которые выдвигают лозунги о достойном будущем для наших детей, ратуют за бесплатное и доступное здравоохранение, вдруг принимают решение, что в Сызрани не нужна школа на 1500 мест или детский сад в Самаре.
Кстати, в качестве основы для сызранской школы был выбран проект образовательного центра в Южном Городе, по оценке экспертов, один из лучших в стране. Почему несколько депутатов Госдумы, причем избиравшихся от Самарской области и представляющих ее интересы, вдруг решили, что сызранцы недостойны подобного проекта, а дети областной столицы еще несколько лет могут провести, не посещая дошкольные учреждения? Или вот построенный на 70% мостовой переход через Волгу, по их мнению, тоже не надо завершать. Великий шелковый путь преодолеем на верблюдах? Зачем нам в условиях санкций развивать торговлю и взаимоотношения со странами Дальнего и Ближнего Востока?
Да и Самаре - космической столице и родине ракет-носителей - разве нужен новый корпус музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием?", - задался риторическим вопросом глава парламентской фракции единороссов Александр Живайкин.

Отметим, что депутаты от КПРФ Нина Останина и Михаил Матвеев решили вычеркнуть из регионального и федерального бюджетов строительство общеобразовательной школы в г. Сызрань на 1500 мест и строительство детского сада в Самаре на 240 мест. Михаил Матвеев также проголосовал против строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу и строительства нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием в Самаре.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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