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В Самаре завершен первый этап благоустройства парка "Воронежские озера"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле 2022 году стартовал первый этап благоустройства парка "Воронежские озера". Реконструкция парка "Воронежские озера" началась со стороны торгового центра "Империя". Благоустройство включает в себя обновление входной группы с реконструкцией фонтана, рассказал председатель Совета депутатов Промышленного района Илья Шевцов.

"Заменили освещение, установили малые архитектурные формы, обновили тротуары. Организовали парковку, разбили газоны с системой автополива и посадили деревья. До наступления холодов подрядчик завершил реконструкцию фонтана. Рабочие сохранили конфигурацию и его местоположение, но изменили его внешний вид. Теперь это сухой фонтан: струи воды бьют как будто из-под земли", - рассказал Илья Шевцов.

В Промышленном районе парк "Воронежские озера" - одно из любимых мест отдыха самарцев. Сюда приходят целыми семьями, подчеркнул депутат-единоросс.

Свои предложения по реконструкции парка жители вносили в Народную программу партии, просили благоустроить территорию, выровнять ландшафт парка, почистить водоемы, сделать их более доступными. Пока начали с благоустройства. В следующем году реконструкция будет продолжена, отметил Илья Шевцов.

Напомним, что "Воронежские озера" - это уникальный природный комплекс, состоящий из трех озер. На территории парка возвышаются трехсотлетние дубы, признанные памятниками природы. В теплое время года горожан привлекает возможность позагорать, погулять с детьми в тени деревьев, покормить уток. В парке обустроена инфраструктура для активного досуга: детская площадка с турниками, горками и батутами, спортивная площадка, скейт-парк.

Отметим, что парк "Воронежские озера" участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Голосование проходило при поддержке "Единой России", которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru. Его обновление поддержали более 23 тысяч горожан.

Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и Народной программе партии "Единая Россия".

Более 27% предложений Народной программы "Единой России" реализованы в Самарской области. Благоустройство общественных пространств составляет большую их часть.

За каждым объектом Народной программы закреплены депутаты-единороссы всех уровней. Узнать, кто закреплен за конкретным объектом, можно на цифровой платформе "Народная программа" на сайте.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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