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В день рождения "Единой России" Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 декабря исполняется 21 год со дня создания партии "Единая Россия". В этот день стартует декада приемов "Единой России", приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан. Пример парламентариям подал глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров

Вдова мобилизованного Алия пришла с просьбой о помощи в погашении ипотеки. Ее супруг Игорь участвовал в СВО и трагически погиб 30 июня. Посмертно его наградили орденом Мужества. Закрыть ипотеку  самостоятельно молодая женщина  не может - не хватит средств. Дмитрий Азаров пообещал оказать всю необходимую поддержку вдове военнослужащего, управляющий банка нашел возможность урегулировать этот вопрос.

"Долг будет погашен в полном объеме. Также рассмотрим вашу ситуацию по потребительским кредитам. Все выплаты будут выполнены до 10 декабря", - подчеркнул Азаров.

Ученица 8 класса Анастасия Белозеров и директор школы Владимир Кильдюшкин  тоже пришли за помощью. На базе образовательного центра "Южный город" ребята, педагоги и родители объединились и начали изготовление тактических носилок "ФОМА-180". Такое оборудование  востребовано в зоне СВО.

Грузоподъемность носилок достигает 500 кг: подходит и для транспортировки раненных, и для переноски грузов. Первая партия изделий уже отправлена на фронт. Школьники могли бы делать больше, но для этого нужна профессиональная швейная машинка. Дмитрий Азаров пообещал, что в ближайшее время такое оборудование будет доставлено в школу и поблагодарил школьницу за помощь.

Житель Смышляевки Ринат   Шагимарданов  рассказал, что  в его районной  поликлинике сделан капитальный ремонт кабинетов и входных групп, а вот  оборудования пока не хватает, и   некоторые медицинские  услуг жители получить не могут. Например, пройти рентгеновское обследование.
Министр здравоохранения уверил, что  до конца года в поликлинике Смышляевки появятся маммограф и томограф, а не только оборудование для рентгена. Дмитрий Азаров поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Ринат Шагимарданов обратился к главе региона с необычной просьбой. "Сын просил, чтобы я вам руку пожал. Тогда у него будет двойное рукопожатие с губернатором и тройное  - с Владимиром Владимировичем Путиным",  - пояснил житель Смышляевки.

Дмитрий Азаров с удовольствием выполнил его просьбу и пожелал мальчику успехов, учиться на "отлично" и обязательно достичь всего, что он пожелает.

Напомним, что декада приемов ко дню рождения партии "Единая Россия" продолжается. 2 декабря будет организован день приемов граждан по социально значимым вопросам, 5 декабря - по вопросам ЖКХ, 6 декабря - по вопросам старшего поколения, 7 декабря - по вопросам дошкольного и школьного образования, 8 декабря - по трудовым вопросам, 9 декабря - по вопросам здравоохранения. Особое внимание в рамках декады уделяется помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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