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Партии Власть и политика

Медведев и Турчак сказали волонтерам "спасибо" за участие в гуммиссии ЕР

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Единая Россия" 1 декабря, в свой день рождения, поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними. В центральном исполкоме "Единой России" такую встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт ER.ru, открывая мероприятие, Медведев отметил, что во время СВО расширилось волонтерское направление деятельности партии, которое было развернуто еще в период пандемии коронавируса. По его словам, все участники гуманитарной миссии помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца. Он поблагодарил их за чуткость, душевную щедрость, за все добрые дела.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам.

"Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения — еще раз низкий за это поклон", — сказал секретарь Генсовета.

Участники встречи рассказали, что они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов.

Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, такие примеры "заряжают на Победу".

"Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть", — заключил председатель партии.

"Мы благодарны жителям Самарской области, социально ответственному бизнес-сообществу региона за отзывчивость и доброту, за их активность в сборе и комплектации гуманитарной помощи, которую мы отправляли на Донбасс и в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев. Мы признательны нашим волонтерам и самарским специалистам, которые поехали восстанавливать города Донбасса, их социальную и коммунальную инфраструктуру, работали в гуманитарных центрах партии в ДНР и ЛНР. И конечно же, мы гордимся самарскими добровольцами, которые ушли защищать рубежи нашей Родины, мобилизованными, ребятами из "Самарского батальона", — прокомментировал координатор волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области Антон Родионов.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.

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