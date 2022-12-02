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Дмитрий Азаров нацелил на эффективную работу партийный актив "Единой России"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 год со дня основания партии "Единая Россия" в регионе отметили в рабочем режиме. Утром передали более 300 кг гуманитарного груза для бойцов СВО и военнослужащих, потом приняли участие в "Эстафете добрых дел" и прошли обучение в "Школе партийного актива".

Фото: samara.er.ru

Несмотря на плотный график работы, секретарь реготделения "Единой России", глава региона  Дмитрий Азаров нашел время, чтобы  нацелить однопартийцев на эффективную работу и поздравить со значимой датой.

"Мы в ответе за родную землю и мы в ответе, конечно, в этом смысле и за всю страну. Потому что вся страна состоит из конкретного двора, улицы, поселка, города, района - и никак иначе. И отвечая здесь, каждый на своем участке, мы все вместе отвечаем за нашу великую, прекрасную Родину", - добавил Дмитрий Азаров.

"Мы видим, с каким давлением сегодня сталкивается наше государство, политическая система страны. Как пытаются оболгать, очернить все, что происходит в стране, все, что происходило в нашей великой, временами трагической истории. И, конечно, партия здесь ни в коем случае не может оставаться в стороне. Партия здесь точно на передовой, на передовой информационной войны, которая развязана против нашего государства, нашего суверенитета, наших традиций, нашего желания жить по собственным законам - законам нашего общества и заветам наших предков. Растить детей в нормальном прогрессивном обществе", - отметил Дмитрий Азаров.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" подчеркнул, что партия отмечает свой день рождения не праздниками, не торжествами, а отмечает в едином ритме со всей страной, единым дыханием.

"Мы с вами вместе и сегодня делаем все для приближения дня победы, победы по всем фронтам", - напомнил он.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание партийцев и депутатов в том числе, что необходимо максимально охватить своим вниманием, своей заботой семьи защитников Отечества - военнослужащих и мобилизованных, взять на отработку самые сложные вопросы.


"Внимание и участие депутата - местного, регионального уровня, уровня Государственной Думы - должно быть акцентировано на сложных вопросах, где зачастую решение можно найти, только объединив усилия разных ветвей и уровней власти, разных уровней партийной структуры, добровольческих объединений и благотворителей. Коллеги, только так, сообща, мы найдем решение любой проблемы", - уверен секретарь реготделения.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в день рождения партии есть повод и поздравить друг друга, и, самое главное, вновь обсудить планы на завтра, на далекое и близкое будущее, планы по напряженной, результативной и благородной работе во имя малой и большой Родины, во имя каждого человека.

В финале мероприятия  благодарственными письмами от лица Секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака были награждены представители бизнес-сообщества, общественных организаций, которые вместе с партийным активом оказывали помощь и поддержку жителям Донбасса, участвовали и продолжат участвовать в гуманитарной миссии партии, помогая комплектовать и доставлять гумпомощь в зону СВО.

Среди них - более 200 волонтеров и общественников, которым в день рождения партии были вручены партийный билеты во всех муниципальных и внутригородских районах Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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