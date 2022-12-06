Волонтерский центр "Единой России" объединил неравнодушных жителей Самарской области

Волонтерский центр Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" стал не только логистическим центром по формированию и отправке гуманитарных грузов для жителей Донбасса, но и точкой сборки для тысяч жителей региона, желающих помочь другим людям.

С начала СВО волонтеры партийного центра — в первых рядах по оказанию помощи жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, военнослужащим, мобилизованным и их семьям. Сейчас на территории губернии действуют 16 пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с Донбасса и освобожденных территорий, в которых проживает более 2000 человек.

С февраля 2022 года совместными усилиями более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили на Донбасс из Самарской области. Гуманитарную помощь собирали всем миром — помогали жители, бизнес, общественные организации.

Самарская область — в первых рядах по восстановлению Донбасса. Сейчас там продолжают работу бригады самарских медиков, строителей, волонтеров.

"Многое удалось сделать в этом году. 82 объекта, согласованных и инициированных жителями города Снежное. Это в первую очередь объекты ЖКХ, водоснабжение, водоотведение и, конечно, объекты образовательной, социальной инфраструктуры. Это и школы, и больницы. Я очень рад, что в детско-юношеской спортивной школе уже в День освобождения Донбасса прошел первый турнир по борьбе, который будет ежегодным", — резюмировал глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Но самое важное сейчас — помощь и поддержка мобилизованных и их семей. С этой целью на базе регионального отделения партии запущена "горячая линия", где волонтеры отвечают на вопросы по мобилизации. Еженедельно формируются и отправляются грузы для бойцов СВО, в которых все самое необходимое для фронта и для скорейшей победы.

Ранее подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции. Дмитрий Азаров заверил бойцов, что регион будет и дальше поддерживать как семьи военнослужащих, так и непосредственно защитников Отечества.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии. На нужды армии — не первый раз откликаемся. Раз нужна такая техника, она будет поставлена. Уверен, люди будут откликаться, жители Самарской области, предприниматели, все для того, чтобы ускорить час победы", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии "Единая Россия".